Instagram: María Patiño pierde audiencia por su tic nervioso

María Patiño se ha puesto la sudadera para salir en su Instagram al más puro estilo Beyoncé. Como si fuera una cantante americana o estuviera a punto de entonar un rap, ha posado luciendo un estilo muy informal. Los fines de semana esta reina de la televisión se corona por todo lo alto y no duda en transmitir sus mejores sensaciones en redes sociales. Algunas veces consigue triunfar, pero otras, salen a la luz parecidos incómodos y algún que otro problema. El tic nervioso de Patiño pone de los nervios a más de un seguidor.

El tic de María Patiño le hace perder audiencia

La presentadora María Patiño vive uno de sus mejores momentos profesionales. Encabezando uno de los formatos estrella de la televisión, el mundo del cotilleo se ha transformado en su reino. Patiño es sin duda alguna la que ha conseguido llegar más alto de todos sus compañeros, un trabajo bien hecho que tiene sus recompensas.

Pero no todo son luces en su carrera profesional. Hay algunos críticos que sacan a la luz un defecto de María Patiño que según ellos es muy evidente. Dicen que: “Solo una cosa María no puedo mirarte qué me traumatizas por qué mueves tanto la cabeza”. Unos movimientos que son una constante y según afirman: “lo hace porque tiene un tic nervioso y no lo puede seguro controlar yo tengo un familiar y es parecido, pero por eso no pasa nada ole tu María”

Con tic o sin él, María Patiño sigue en lo más alto de su carrera. Su Instagram es una muestra constante de unos triunfos que están perfectamente enmarcados en un universo repleto de buenas sensaciones. Una foto de lo más informal ha dado pie a muchas críticas, pero también halagos por su forma de afrontar esos pequeños defectos. La presentadora tiene aún mucho camino por recorrer en el difícil mundo de la televisión.