La noche de ayer en ‘GH DÚO’ estuvo marcada por la confesión de Kiko Rivera en La curva de la vida, y su tumultuoso pasado en el mundo de las drogas. El cantante y DJ, se abrió en canal delante de los millones de espectadoras que seguían la gala alrededor de la 1 de la madrugada, y soltó un secreto a voces que muchos conocían, pero que él mismo quería soltar para quitarse un enorme peso de encima.

Los colaboradores del programa y el mismo Jorge Javier Vázquez no esperaban esta confesión de Kiko, y alargaron el momento todo lo que pudieron para dar mucho más protagonismo a la historia de Rivera. Esto provocó que no conociéramos el nombre de los dos salvados de esta semana, y que no estarán nominados el jueves, casi alrededor de las 2 de la mañana.

Kiko Rivera, a pesar de que el Super le pidió que no contara nada de lo ocurrido en La sala del más allá, también quiso confesar su problema a los compañeros, una vez la gala había terminado. “Ya que lo sabe toda España, os lo digo a vosotros también para que lo sepáis” admitió el cantante, que comunicó su adicción a las drogas y que ese camino lo llevo a una enorme depresión.

Kiko le está contando a sus compañeros TODO lo que ha pasado en su curva de la vida ¡Estamos así 😱 viéndolo! #GHDÚOLímite1 pic.twitter.com/wuptZdReYz — Gran Hermano (@ghoficial) 16 de enero de 2019

Los compañeros de ‘GH DÚO’ comprendieron por lo malos momentos que ha estado pasando Kiko Rivera y consiguieron animar al DJ, además de confesarle su valentía por contarlo. “Se puede salir tío, se puede salir. Te va a costar la vida, pero se puede salir, y es una lucha de por vida” confesaba en el salón de la casa a sus compañeros presentes.