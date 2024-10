Ya puedes reaccionar a los estados de WhatsApp: así se hace

Aunque ya se sabía, WhatsApp ha terminado por implementar la reacción a los estados que solemos poner siempre que se nos antoja. Debería aparecerte ya en tu teléfono, o bien te darás cuenta porque alguien reaccione a tu estado. En el caso de que no te aparezca, comprueba que tienes la última versión de WhatsApp en tu dispositivo. Ahora, te voy a mostrar cómo son las relaciones a los estados de WhatsApp.

Reacción a un estado de WhatsApp

Esta función es muy similar, por no decir la misma, a la que tienen aplicaciones como Facebook o Instagram, que permiten reaccionar a sus historias. Pues bien, WhatsApp de momento ha implementado la reacción del Me gusta con un corazón de color verde, es decir, de momento solo se permite esa reacción.

De esta manera, cuando publicas un estado y a alguien le gusta, verás que te aparece un corazón verde. He realizado capturas de pantalla para que puedas ver cómo es.

Cuando te pones a revisar los estados de tus contactos, verás que en la esquina inferior derecha hay un símbolo de un corazón, pero solamente veremos la silueta.

Si ese estado nos gusta, bastará con pulsar ese corazón y se transformará en color verde, y la persona que has publicado el estado recibirá una notificación por la cual se indica que su publicación ha tenido esta reacción.

Si eres tú la persona que has definido esa reacción por parte de otro usuario, bastará con que vayas a tus estados. Allí podrás apreciar que no solamente hay un número con las personas que han visto tu estado, sino que hay un símbolo de un corazón que indica que hay alguien se ha sentido motivado por lo que has publicado.

Pero hay más, al pulsar sobre tu estado verás quiénes son los contactos que le han dado a «Me gusta» a tu estado. Sin duda, una opción interesante que va a dar mucho más sentido a nuestras publicaciones.

A partir de este momento, o cuando actualices la aplicación, verás como puedes reaccionar a los estados de WhatsApp de otro contacto, o bien, comenzar a recibir reacciones por todo aquello que publicas. WhatsApp cada vez se parece más a Facebook, pero es algo lógico, ya que forman parte de la misma empresa.

La reacción a los estados de WhatsApp no es más que la implementación de un sistema de comunicación no verbal que muestra el agrado hacia algo. Un paso adelante que la aplicación verde acaba de poner en marcha y que puede resultar un éxito.