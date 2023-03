WhatsApp incluirá una mejora en la privacidad de los grupos

Que levante la mano el que no esté en un grupo de WhatsApp. Vale, todos formamos parte de alguno lo queramos o no. Sin embargo, en aquellos grupos muy numerosos existe actualmente un problema derivado de la privacidad. Este no es otro que el de poder ver el número de teléfono de una persona que no tengas en tus contactos. Según hemos conocido gracias a WABetaInfo, esto va a tener fin dentro de poco tiempo.

Una mejora importante en WhatsApp

Cada vez que recibes un mensaje de un contacto desconocido en un chat grupal puedes ver su número de teléfono. A partir de ahora, aparecerá el nombre en formato push y no su número. Da lugar a dos cosas muy interesantes. La primera es la referida a la privacidad, ya que no seremos capaces de ver el número de teléfono de esa persona, uno de los problemas más acuciantes de WhatsApp. En Telegram es algo que no ocurre, puedes añadir a un contacto mediante su nick y compartiréis número de teléfono si ambos la autorizáis previamente.

Otra de las mejoras es a nivel práctico, podrás identificar fácilmente a usuario dentro del grupo sin necesidad de guardar su número de teléfono como otro contacto. Así evitas tener tu agenda llena de personas con las que realmente no tiene mucha relación a excepción de en ese grupo. Esto es muy evidente en el caso de grupos numerosos, terminamos interactuando con gran cantidad de personas sin saber realmente quiénes son, un auténtico engorro.

Esta funcionalidad todavía no está operativa, sin embargo, ya le está llegando a aquellos usuarios que utilizan la versión beta de WhatsApp. Por tanto, será cuestión de pocos días los que deberán pasar para que podamos disfrutar de algo más de privacidad y de una característica que mejora notablemente la aplicación. WhatsApp lleva un ritmo de actualizaciones muy altos desde el año 2021, parece haberse puesto las pilas en ese sentido Y mejora con cada nueva actualización que lanza.

La aplicación verde es propiedad de Facebook desde el año 2014, cuando fue comprada por la cifra de 1000 millones de dólares a sus creadores. En la actualidad, son más de 2000 millones de usuarios activos, cada vez los que tiene WhatsApp, que tiene, además el título de ser la aplicación más descargada de la historia. A pesar de que WhatsApp está ampliamente implementada, no ha conseguido acabar con otro medio de comunicación, que ya ha cumplido 30 años, el SMS.