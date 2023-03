WhatsApp prepara un interesante cambio en los grupos

Piensa en la cantidad de veces que has creado un grupo para un evento efímero. Se me ocurren muchas ideas y seguro que has utilizado alguna de estos grupos: el grupo para decidir el regalo de la maestra en final de curso, el de la quedada de los amigos de la universidad o el grupo para prepararle una fiesta sorpresa a tu cuñado. Pues la aplicación más descargada del mundo, WhatsApp, ya está trabajando sobre una nueva funcionalidad.

WhatsApp y los grupos efímeros

Según hemos podido conocer gracias al portal WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una opción por la cual podrás poner fecha de expiración a un grupo. Sí, una vez que lo has creado o estás dentro de él, podrías definir cuándo desaparecerá. Esto es ideal para estas cuestiones, ya que el problema de los grupos efímeros es que terminan sin ningún tipo de actividad y muere en el fondo de tu lista de chats. Es algo muy triste y que no deja de ser un verdadero engorro.

Como se puede ver en esta captura de pantalla tomada de WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando esta opción que será visible dentro de la información de grupo, en una futura actualización de la app y que está por determinar. Cuando se lance esta función, los usuarios podrán elegir entre varias opciones de caducidad, como un día, una semana o una fecha personalizada, y también tendrán la posibilidad de eliminar una caducidad establecida previamente en caso de que cambien de opinión. Ten en cuenta que esta elección es personal, ya que no se aplicará a otros participantes del grupo. Es decir, yo puedo establecer una fecha de caducidad concreta para el grupo sin que afecte al resto de usuarios.

Se espera que la introducción de esta función proporcione una buena solución a un problema común en el que los grupos tienden a saturarse y volverse irrelevantes con el tiempo. Además, proporciona a los usuarios una buena herramienta de almacenamiento para ahorrar espacio gestionando los grupos a lo largo del tiempo, especialmente para aquellos grupos que se crean temporalmente para eventos específicos, como la organización de un cumpleaños.

La posibilidad de elegir la caducidad de los grupos de WhatsApp está en desarrollo y se lanzará en una futura actualización de la app. Todavía se trata de algo que está en fase de desarrollo, pero cuando WhatsApp lo active para todos los usuarios, no dudaremos en avisarte para que no te pierdas esa nueva función.