Todo lo que valoro de un buen teléfono móvil

A la hora de comprar un teléfono móvil son varias las cuestiones que me planteo. Si bien es cierto que son cosas subjetivas, puede ser un indicativo de todo aquello que puedes tener en cuenta cuando necesitas renovar tu dispositivo. Descubre cuáles son y pon en una balanza todas aquellas que pueden tener un importante peso específico para acertar.

Mi móvil ideal debe tener esto

Gran cámara

Se trata de algo innegociable, una cámara de buena calidad hace que mejore mi experiencia y aunque es algo que los teléfonos móviles no tenían hace 20 años, se han integrado de tal manera que ya no podemos pasar sin ellas. El mercado es muy vasto y puedes encontrar dispositivos con cámaras de rango muy diferente. Sin embargo, cuando trato de recomendar un teléfono o buscar un móvil con buena cámara, esta debe brillar a buena altura. La razón es muy simple, no tengo cámara de foto ni vídeo y con el teléfono he de solucionar mis necesidades.

Resistencia

Es cierto que todos llevamos nuestros teléfonos con funda y protector de pantalla, pero la resistencia es algo que debe venir de serie. Eso se nota en cuanto tomas el teléfono, que se note esa sensación premium aunque no cueste mucho dinero. Afortunadamente, vamos abandonando la querencia por dispositivos móviles con acabados de plástico y que se notaba a leguas. Los fabricantes se están poniendo las pilas en ese sentido.

Autonomía

No hay peor sensación que tener un dispositivo al cual se le vaya la vida rápidamente. Con esto me refiero a que tenga poca autonomía. Los fabricantes ya van incorporando baterías de más capacidad y que tienen bastante eficiencia, por lo que puedes aguantar perfectamente un día con él sin problema. Para hacer una buena gestión de la batería de tu dispositivo, no olvides que todo esto es una mala idea.

NFC

El NFC permite realizar pagos sin contacto, también te posibilita acceder al transporte público con tu teléfono móvil. Por esa razón, esta tecnología es innegociable en un teléfono actual. Por despiste, he salido muchas veces de casa si la cartera y he podido realizar pagos gracias al teléfono.

Pantalla clara y nítida

Desde que tuve la oportunidad de probar los paneles OLED ya se convierten para mí en algo imprescindible. Ofrecen la mejor calidad de visión, y si la tasa de refresco es adaptativa hasta 120 Hz, mucho mejor. Existe bastante diferencia entre un dispositivo que ofrezca la máxima tasa a otro que se quede solamente en 60. Si bien no es una cuestión determinante, tiene bastante peso específico cómo se comporte la pantalla.

Sistemas biométricos

La seguridad es algo que no se negocia, y con dispositivo la ofrezca es un plus añadido. No importa que sea mediante reconocimiento facial, huella en pantalla, en botón o lectura del iris. Pienso que es algo que el usuario debe tener siempre a su disposición, no solamente como método de acceso al dispositivo, sino a la gran cantidad de contraseñas que almacenamos.

SAT resolutivo

Una gran experiencia con el servicio de atención al cliente es fundamental. Para ello, la marca de oferta debe ofrecerte diferentes maneras de comunicación fáciles y que posibilite ponerte en contacto rápidamente si tienes alguna incidencia o deseas aclarar una duda. Particularmente, he tenido la oportunidad de probar diferentes SAT y ya existe un buen nivel.

Todos esto son los puntos a tener en cuenta cuando estoy buscando un dispositivo móvil. Si cumplen con ellos, de que voy a disfrutar más todavía a la hora de utilizarlo y veré cumplidas todas mis expectativas.