La gama media es probablemente la que más dispositivos es capaz de ofrecer. Nos encontramos con teléfonos que son capaces de darnos muy buenas prestaciones sin que el precio se vea comprometido. Por eso queremos indicarte cuáles son, a nuestro criterio, los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar. Una propuesta que seguro que te ayudará a tenerlo todo algo más claro antes de valorar su compra.

3 móviles de gama media que debes valorar

iPhone SE

Este modelo es el de 2020, pero no cabe duda de que se trata de una apuesta segura. El iPhone SE es el más indicado para quienes buscan la garantía de un dispositivo de muy buenas prestaciones y sin que haya que pagar 4 cifras. Un diseño clásico, pero que no pasa de moda. Un procesador a la altura, cámara cumplidora y la fiabilidad que los de Cupertino proporcionan a sus teléfonos. Hay quien dice que este dispositivo es un poco Frankestein, ya que incorpora partes de otros teléfonos. Pero está claro que nos encontramos ante un gama media de gran altura. Puedes conseguir uno de 64GB de almacenamiento por 489 euros en la web de Apple, pero te invitamos a que busques en otros sitios como Amazon o El Corte Inglés, en los que puedes encontrarte con precios más bajos.

Redmi Note 10 Pro

La marca Xiaomi ha conseguido entrar con buen pie en el mundo de la tecnología, caracterizándose por ofrecer dispositivos de todo tipo que dan grandes resultados. En el caso de este dispositivo, el Redmi Note 10 Pro, es evidente que no han hecho una excepción. Un dispositivo equilibrado, con una cámara de vértigo, 108 mpx. Dispone de pantalla AMOLED de 120 Hz y 6,67 pulgadas, carga rápida y 128 GB de almacenamiento como base. Su precio es muy a tener en cuenta, 249, 99 euros en la web del fabricante. Pero como en el caso anterior, nada mejor que bucear por Amazon o AliExpress y encontrarlo algo más barato.

One Plus Nord 2

Este fabricante quizás no sea un gran conocido del gran publico, pero sí que tiene muy buenas valoraciones de quienes tienen uno. El One Plus Nord 2 es un gama media que tiene un precio de 399 euros en su versión básica. Mucho por ofrecer y un conjunto muy bien equilibrado: el procesador es fantástico, la cámara con estabilizador una maravilla, la pantalla luce con luz propia, el diseño no está nada mal. incluso es capaz de grabar vídeo a 1080 en modo dual, es decir, con ambas cámaras a la vez. Por tanto, no lo descartes porque a buen seguro que te sorprenderá.

Estos móviles de gama media seguro que pueden ofrecerte todo lo que necesitas para cubrir tus necesidades. Además, la proximidad del Black Friday puede hacer que los consigas a un precio mucho más tentador.