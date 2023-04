Crosscall Core Z-5: experiencia tras 2 meses de uso

El fabricante francés Crosscall presentó en noviembre su tope de gama, el Crosscall Core Z-5. Tras 2 meses de uso intenso, estas han sido mis conclusiones sobre uno de los dispositivos más resistentes que puedes comprar. Si practicas actividades de riesgo o necesitas un fiel compañero a tu lado, esta información es de tu interés.

Crosscall Core Z-5: así es

Resaltar, antes de entrar en detalles sobre el dispositivo, que todo el embalaje del producto esta realizado con cartón reciclado, lo que es de por sí algo que se agradece. El envoltorio es de aspecto sobrio, pero el interior descubre un orden extremo a la hora de presentar el dispositivo y los accesorios incluidos.

El dispositivo es grande y pesado, 281 gramos. Esto no es casualidad, ya que el Core Z-5 viene con un blindaje muy resistente, de hecho, está homologado con la normativa militar estadounidense MIL-STD-810H. Este dispositivo pasa unos estrictas pruebas de resistencia, con pruebas que incluyen temperaturas extremas de hasta -25°, llegado incluso a las 60°, abrasión, inversión y agua dulce y salada o caídas desde 2 m de altura. La protección contra el agua y el polvo es la IP 68, un estándar en teléfonos de alta gama.

Todas estas pruebas las pasa si ningún problema, lo que da como resultado que sea una opción más que interesante para quienes buscan ir algo más allá. Cabe decir que el nivel de exigencia de las pruebas de resistencia, realizadas en el laboratorio que la marca tiene en Aix-en-Provence es máximo, y que los dispositivos las pasan holgadamente.

Cuando se tiene a la mano se tiene la sensación de estar ante un dispositivo de características especiales. Su blindaje configura todo el dispositivo, pero el diseño se ha resuelto de una manera bastante acertada. Es prácticamente imposible que el teléfono se te caiga de la mano, dado los agarres con los que cuenta. Todas las conexiones quedan debidamente selladas, garantizando que no entre ningún elemento que pueda dañar la circuitería de dispositivo. Cabe resaltar que los botones del Crosscall Core Z-5 son programables, con lo cual, puedes darle los usos que mejor te convengan. Es algo que se antoja como muy favorable según el tipo de usuario que seamos.

A primera vista, nos encontramos con una pantalla de 6,08 pulgadas IPS Corning Gorilla Glass 5. Cumple la norma IK05 y es capacitiva de 5 puntos, lo que posibilita que pueda utilizarse en mojado y con guantes. La resolución es 1560 × 720 px HD+ y proporciona 60 Hz de tasa de refresco. Sí, se trata de una pantalla muy resistente que proporciona una gran luminosidad y que se ve muy bien, incluso en condiciones complejas. No hay que olvidar nunca el foco de que se trata de un dispositivo para ser utilizado en las condiciones más duras.

El procesador es el SoC QCM6490, que ofrece un buen tratamiento a la hora de trabajar en multitarea. Cuenta con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Aunque el dispositivo puede ampliarse mediante una tarjeta microSD, hubiera sido deseable ofrecer, al menos, 128 GB.

La batería cuenta con una capacidad de 4950 mA, dando una autonomía de comunicación en 4G de 44 horas, estando prácticamente casi 13 días en espera. La autonomía en GPS, con el brillo de la pantalla al máximo y utilizando los mapas de Google alcanza las 13 horas. Algo muy favorable es que dispositivo ha sido equipado con carga inversa, es decir, funciona como powerbank para cargar otros dispositivos.

La cámara trasera cuenta con un sensor de 48 Mpx f/1,8, mientras que el de la delantera lo tiene de 8 Mpx. El flash es de tipo LED, bastante potente y es capaz de grabar vídeo 4K y 30 fps. ¿Habría margen de mejora en la cámara? Sí, no cabe duda, aunque la actualización recibida pone a este dispositivo a un buen nivel. Pero no perdamos el foco, y no me cansaré de repetirlo, este móvil no es precisamente para grabar tus rutas de senderismo por el campo ni hacer un book de fotos de la comunión de tu hijo. Lo puede hacer, pero su punto fuerte es otro.

En el apartado de redes, cuenta con dual SIM y tarjeta micro SD. Respecto a las bandas, el dispositivo no se muestra nada escaso porque abarca prácticamente todas, incluso la banda 68, destinada a cuerpos de seguridad y servicios de emergencia. El dispositivo cuenta con Bluetooth 5.2, NFC y OTG. El sistema OTG (On The Go), permite conectar el teléfono a cualquier ordenador mediante USB y ampliar sus posibilidades para trabajar. Se completa con un conector jack 3,5 mm.

¿Da el Crosscall Core Z-5 lo que se espera?

Pues a decir verdad, sí. Quien compra un teléfono de estas características sabe lo que va a obtener, y la firma francesa ha hecho un excelente trabajo. Ha continuado la senda comenzada con los dispositivos anteriores, que ya tenían unas excelentes valoraciones. Por supuesto, es obvio decir que se trata de un teléfono resistente y la máxima representación de lo que es un móvil rugerizados. Puedes estar totalmente tranquilo que lo va aguantar todo, de ahí su orientación para personas que necesiten tener un compañero en situaciones extremas en la naturaleza, o bien, que por el desempeño de sus funciones, vayan buscando algo más.

Esta marca es la que da soporte con teléfonos y tablets a los cuerpos de seguridad en Francia. Como puntos a destacar además de su protección, hay que resaltar que la pantalla hace un buen trabajo. Es cierto que no es AMOLED, pero proporciona un buen rango dinámico y visibilidad.

El sistema de audio también destaca, el altavoz de 2 Vatios de potencia se escucha muy fuerte, hasta 100 dB. Esto es fundamental con la novedosa función de Walkie-Talkie, que incorporan los dispositivos de la marca, denominada X- Talk. Mediante esta aplicación, puedes usar el dispositivo junto con otro que no sea de esa marca, como si fuese un walkie talkie, mucho más cómodo que tener que estar enviando notas de voz por WhatsApp. Se puede conversar entre los dispositivos sin límite de distancia o de autonomía.

La cámara se comporta muy bien, las fotos dan buena calidad y el vídeo también es correcto, si bien hay que seguir trabajando la estabilización cuando se registra a 4K. pero en 1080, el dispositivo trabaja a buen nivel.

Quizás uno de los puntos más fuertes es que tanto el 4G como en el 5G disponemos de multitud de bandas para poder asegurarnos siempre una buena recepción. Junto con el sistema dual SIM, podemos aventurar que quien vaya a la montaña con dos tarjetas de los operadores diferentes prácticamente no vas a tener problema a la hora de comunicarse. Esto facilita mucho las cosas en caso de solicitar ayuda a los servicios de emergencia. Además, ofrece actualización de parches de seguridad para los próximos 3 años.

El fabricante ha dotado a este dispositivo, es tónica de la marca, con un índice de reparabilidad del 9,1 sobre 10, y ofrece garantía extendida de 5 años. A pesar de que el móvil es prácticamente indestructible, son muchos los escenarios diferentes que se pueden plantear. Por tanto, un acierto esta apuesta de la marca por la sostenibilidad.

La marca ofrece además una serie de accesorios muy interesantes con los que completar tu compra, tal es el caso de los auriculares Crosscall X-Vibes o diversos enganches para hacer un uso más cómodo y seguro del dispositivo.

Conclusiones

¿Sería un teléfono que yo particularmente me plantearía comprarme. No, pero la razón de mi respuesta no es porque se trate de un dispositivo que no está a la altura. Al revés, me ha sorprendido de manera muy grata. Sin embargo, mi nivel de exploración de la naturaleza no me exige tener un dispositivo de unas características tan elevadas. Tampoco estoy involucrado en ninguna actividad de equipos de rescate o similares.

Su orientación, además de para cuerpos de seguridad, es para deportistas que aborden travesías importantes o cuya situación de riesgo implique llevar algo más allá que un teléfono móvil.

El Crosscall Core Z-5 tiene un precio de 799 € y es una apuesta muy evidente por la resistencia en todo momento. Quien adquiere este dispositivo encuentra un firme aliado para exteriores, probablemente nos encontremos ante el teléfono más resistente del mercado y que descansen paz de cumplir sobradamente con los estándares más altos de exigencia. El dispositivo vale lo que cuesta, y cuesta lo que vale.