Crosscall X-Vibes: una nueva manera de escuchar (de todo)

El fabricante francés nos ha dado la oportunidad de probar unos auriculares inalámbricos que tienen una virtud, funciona mediante conducción ósea. Una forma muy inteligente de hacer que puedas escuchar tus temas favoritos o atender una llamada telefónica. Te contamos cómo son los Crosscall X-Vibes.

Crosscall X-Vibes: la diferencia como plus

Lo primero que llama la atención es que el conjunto viene muy bien empacado, si incorpora una funda muy resistente que deja los auriculares bien protegidos. Además, se incorpora el cable de carga de 60 cms de longitud y USB-C. La filosofía de esta marca es generar el mínimo impacto posible al medioambiente, por lo que la caja es de cartón reciclado, una tendencia que cada vez llevan a cabo más marcas.

El mundo de los auriculares inalámbricos está dominado por dos sistemas, los auriculares de diadema y los tipo ear in. Sin embargo, estos que tenemos entre las manos son totalmente distintos. La razón es muy simple, se ponen como los de diadema, si bien con el arco en la parte trasera, pero no se introducen en el pabellón auricular.

Tal y como hemos adelantado, funcionan mediante conducción ósea, es decir, las ondas sonoras se transmiten a los huesos de la zona trasera de la oreja para proporcionar una experiencia muy diferente.

Primeras impresiones

Hay que decir que el emparejamiento de los auriculares, con los dispositivos que he utilizado no ha presentado ningún problema, gracias a su conexión bluetooth 5.1. De la misma forma, el fabricante indica que hay un alcance efectivo de 10 m. Efectivamente, es así. Puedes alejarte bastante de la fuente sonora que no vas a perder la conexión.

Llama a la atención el peso ligero que tienen estos auriculares, y una vez que te los colocas, la sensación es la de pasar totalmente inadvertidos. Sí, sorprende mucho que no los notas. Como todo lo que realiza este fabricante, los auriculares cuentan con un buen sistema de protección, de hecho tienen la certificación IP 67, lo que los hace resistentes al agua y al polvo, pudiendo sumergirse a 1 m de profundidad durante 30 minutos. La conexión USB C de carga es estanca, cuenta con una pequeña puerta que los hace totalmente impermeables.

Incluso puedes limpiar estos auriculares debajo del grifo, sobre todo si realizas deportes en la playa y terminan con arena y salitre. También cuenta con protección de caídas hasta 1,8 m de altura. Este fabricante está especializado en dotar a sus dispositivos de una extraordinaria resistencia.

Autonomía y carga

Según el fabricante, los auriculares quedan totalmente cargados en una hora y media de tiempo. La autonomía en espera es de 10 días, mientras que proporciona 12 horas de escucha, si tienes el volumen al 100 %, alargándose hasta las 14 horas si lo tienes al 80 %.

Manos a la obra

A decir verdad, pensaba que utilizar unos auriculares de este tipo no iba a conseguir aislarme del exterior. Es evidente, son unos auriculares que no se introducen dentro del pabellón auditivo. Sin embargo, he podido comprobar que estaba totalmente equivocado. La experiencia de unos auriculares de conducción ósea es totalmente diferente, ya que tienes el sonido justo detrás de la oreja. Puedes escuchar música o atender una llamada telefónica sin riesgo a que el sonido ambiente te estorbe, aunque si estás pasando justo por el lado de una obra o con tráfico muy intenso, lo vas a escuchar.

El sonido es nítido, no vas a echar en falta nada con respecto a otro tipo de auriculares. Hay un gran trabajo detrás y se escuchan bastante bien, con buena presencia y equilibrio de todas las frecuencias sonoras. Además, se trata de una experiencia muy novedosa y que me ha causado gratas sensaciones. Tal y como comentábamos, puedes utilizar los auriculares para responder llamadas telefónicas.

Aquí el fabricante no se ha andado con chiquitas, ya que ha incorporado cancelación de ruido en el micrófono, y según las pruebas realizadas, incluso el ambientes ruidosos, se me podía escuchar con bastante nitidez. Un punto muy favorable para quienes quieran utilizar estos auriculares en exteriores.

Muy importante, entre los accesorios se incluyen unos tapones que puedes utilizar para colocártelos dentro de la oreja y aislarte totalmente de lo que escuchas en el exterior. Efectivamente, la experiencia mejora mucho más, pero en mi caso no ha sido algo que haya utilizado en exceso.

La pregunta del millón

Cuando compartía mis experiencias con algunos amigos, los que realizan ciclismo me preguntaban si podían ser los auriculares perfectos para salir en bicicleta con ellos. Como sabrás, la legislación española no permite la conducción con auriculares, ya sea en vehículos a motor, patinetes eléctricos, bicicletas….

La verdad es que tenía mis dudas, ya que, efectivamente, al no estar introducidos en el pabellón auditivo, podría haber un resquicio de margen a la legalidad. Aunque estos auriculares no se introduzcan dentro del pabellón auditivo, la ley es clara, no se puede conducir con auriculares de ningún tipo. Así lo recoge el Reglamento General de Circulación, en el artículo 18.2

«Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores».

Quiero resaltar a mis amigos ciclistas que no se trata de una cuestión de multa, sino de propia seguridad. Ir en bicicleta o patinete eléctrico, escuchando música es una temeridad, ya que pierdes uno de los sentidos básicos a la hora de conducir.

Conclusiones

Nos encontramos ante un producto diferente, que, sin embargo, puede dar solución a un perfil muy claro de usuarios. Así, a bote pronto, se me ocurren personas que trabajen delante de ordenador y deseen escuchar música y atender llamadas a la vez.

También el de deportistas que, sin impedimento legal para utilizar este tipo de accesorios, puedan tener siempre a mano sus temas favoritos y poder realizar una llamada o responderla rápidamente.

Pensemos el caso de personas que salen a la montaña. Pero también puede cubrir las exigencias de cualquier tipo de usuario que desee unos auriculares Beats construidos, muy cómodos y que proporciona una buena experiencia sonora. Los Crosscall X-Vibes tienen un precio de 149,99 €. Cuestan lo que valen, y valen lo que cuestan.