Todos estos temas de rock en Spotify tienen cifras de récord

Parece que quedaron atrás los momentos en los que escuchamos música en formato físico, aunque los discos de vinilo están volviendo con fuerza. Aplicaciones como Spotify o Apple Music han cambiado la manera en la que nos ponemos a disfrutar de nuestros temas favoritos. Cuando se cumplen ya 18 años desde que Spotify comenzara a dar sus primeros pasos, hay un selecto grupo de temas musicales que han superado los 1000 millones de reproducciones.

Canciones mil millonarias en Spotify

Este listado ha sido publicado en el grupo de Facebook Behind the songs, y da una muestra de cuáles han sido las canciones más reproducidas dentro del ámbito de la música rock y pop.

AC/DC

– «Back in Black»

– «Thunderstruck»

– «Highway to Hell»

– «You Shook Me All Night Long»

Aerosmith

– «Dream On»

– «I Don’t Want to Miss a Thing»

The Beatles

– «Here Comes the Sun»

Black Sabbath

– «Paranoid»

Bon Jovi

– «Livin’ on a Prayer»

– «You Give Love a Bad Name»

The Clash

– «Should I Stay or Should I Go»

Creedence Clearwater Revival

– «Have You Ever Seen the Rain»

– «Fortunate Son»

Dire Straits

– «Sultans of Swing»

The Eagles

– «Hotel California»

Fleetwood Mac

– «The Chain»

– «Dreams»

Guns N’ Roses

– «Sweet Child O’ Mine»

– «Welcome to the Jungle»

– «Paradise City»

Journey

– «Don’t Stop Believin’»

KISS

– «I Was Made for Lovin’ You»

Lynyrd Skynyrd

– «Sweet Home Alabama»

Metallica

– «Enter Sandman»

– «Nothing Else Matters»

Nirvana

– «Smells Like Teen Spirit»

– «Come as You Are»

Oasis

– «Wonderwall»

The Police

– «Every Breath You Take»

Queen

– «Bohemian Rhapsody»

– «Don’t Stop Me Now»

– «Another One Bites the Dust»

– «Under Pressure»

– «We Will Rock You»

Radiohead

– «Creep»

Red Hot Chili Peppers

– «Californication»

– «Under the Bridge»

– «Can’t Stop»

– «Otherside»

– «Snow (Hey Oh)»

R.E.M.

– «Losing My Religion»

The Rolling Stones

– «Paint It Black»

Survivor

– «Eye of the Tiger»

Toto

– «Africa»

U2:

– «With or Without You»

Estas canciones han marcado una época en la historia del rock, y han trascendido generaciones gracias a su presencia en Spotify, alcanzando hitos impresionantes. Cada reproducción en Spotify ha logrado que estas joyas del rock clásico sigan vigentes, conectando a aficionados de todas las edades con los sonidos que han definido generaciones. Plataformas como Spotify aseguran que la música que nunca pasa de moda esté siempre al alcance de un clic. En la actualidad, Spotify ofrece varios planes de suscripción, como el individual,el duo, el de estudiantes o el plan familiar, cada uno de ellos adaptados a las diferentes necesidades de sus oyentes.