Mi móvil no carga: que no cunda el pánico, estas son las causas más habituales

Conectar el móvil para cargarlo y ver que no hace nada. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Son muchas las causas que pueden darse, pero si tu móvil no carga debes comprobar todo esto antes de alarmarte. Lo más probable es que puedas solucionarlo por ti mismo.

Mi móvil no carga: lo que debes hacer

Lo primero que yo hago es cambiar el lugar de carga, es decir, me lo llevo de una toma de corriente a otra. De paso también compruebo que no haya saltado el magnetotérmico de casa, es decir, «los plomos». Si al cambiar el lugar de carga sigue sin recibir corriente, hay que pasar al plan B.

Este no es otro que probar con otro cargador u otro cable. Siempre debes tener en casa uno de repuesto y si no, tu vecino seguro que tiene. Los cables se deterioran con el tiempo y aunque parezca extraño, los cargadores también. Incluso pueden dejar de funcionar sin «causa aparente».

Bien ,sigamos. Si tras hacer el cambio de enchufe, cable y cargador el dispositivo sigue sin cargarse, hay que descartar más cosas. Por ejemplo, que el conector de carga está sucio. Sí, la ranura en la que conectas el cable se llena de pelusa y suciedad y puede llegar a provocar un colapso de tal forma que la suciedad impide la carga.

Solucionarlo es sencillo, apaga completamente el teléfono y toma un palillo de madera, un mondadientes. Prueba a hurgar en su interior, sin apretar, para tratar de sacar la suciedad que se haya quedado dentro. Incluso, si impregnas la punta del palillo en alcohol isopropílico, probablemente tengas mejores resultados. Una vez que lo hayas hecho, es el momento de volver a probar con un cable y cargador que sepas que funcionan.

Si todo falla, hay que pensar que tu dispositivo tiene un problema, aunque lo habitual es que las baterías no se mueran de manera repentina, sino que vayan dando avisos. Pero cuando ya no dan más de sí, la carga es imposible o tarda horas en llevarse a cabo. Si el teléfono ya tiene un tiempo, puedes plantearte un cambio de batería si no deseas gastar mucho y así podrás seguir usándolo durante más tiempo. Si por el contrario, piensas que ha llegado el momento de hacer un cambio de terminal, hay grandes oportunidades tanto en Android como en iPhone que pueden ser la solución adecuada.

Los hábitos de carga influyen en la salud de la batería, por tanto, no cometas el error de dejar tu dispositivo cargando toda la noche, apurar hasta que llegue al 100 % o dejar que se agote hasta el 0 %. Son costumbre que tienen un impacto negativo en la batería. Si tu móvil no carga lo mejor es no entrar en pánico y probar todo esto antes de tomar otras decisiones.