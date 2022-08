Hoy tienes Spotify Premium gratis 3 meses

Spotify es uno de los servicios de musica en streaming favoritos. nacido en 2006, cuenta con más clientes que otras plataformas similares, tales como Apple Music. Como bien sabrás. puedes utilizar Spotify de forma gratuita, aunque con el problema de escuchar anuncios o no poder saltar todas las canciones. Si deseas disfrutar 3 meses gratis de Spotify Premium, justo hasta el 16 noviembre, esto es lo que tienes que hacer.

Cómo conseguir 3 meses de Spotify Premium

Para poder aprovecharte de la oferta solo has de seguir estos pasos, es muy sencillo. Lo único que debes tener en cuenta es que la oferta solo está disponible para cuentas nuevas que nunca hayan sido utilizadas en la plataforma.

Has de acceder desde tu ordenador o teléfono a este enlace de Spotify Premium.

Pinchas en el botón de 3 meses gratis.

Consignas tus datos personales, junto con un correo electrónico y una contraseña, y eliges el nombre con el que quieres ser conocido en la plataforma.

Debes elegir un método de pago, que puede ser una tarjeta de pago o PayPal. No te preocupes, porque no debes pagar nada, solo se te cobrará a partir del 16 de noviembre, cuando se agote el plan premium, en el caso de que desees continuar. Recuerda que el precio del plan individual es de 9,99 € al mes.

Una vez que el sistema comprueba que el método de pago es valido, puedes comenzar a disfrutar de las ventajas de Spotify Premium hasta el 16 de noviembre.

¿Cuáles son las ventajas de Spotify Premium?

Los usuarios de Spotify Premium gozan de muchas ventajas con respecto al plan gratuito. Ya no solo es el acceso a 70 millones de canciones, sino que además pueden hacer todo esto.

Descargar las canciones para oírlas sin conexión.

Escuchar todas las canciones que deseen sin necesidad de escuchar anuncios.

Si una canción no es de tu agrado, puedes saltarla sin inconvenientes todas las veces que desees.

Puedes escuchar música en cualquier dispositivo, ya sea tu móvil, tablet u ordenador, sin limitaciones.

De esta manera tan sencilla puedes comenzar a disfrutar de la música que deseas sin limitaciones y sin necesidad de pagar nada hasta el 16 de noviembre. Si por cualquier causa no deseas continuar a partir de esa fecha, solo has de dar de baja la cuenta y no se te cobrará nada. Aprovecha el último tramo del verano para disfrutar de la música o podcasts que quieras, y así afrontar un otoño lleno de ritmo.