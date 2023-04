Por qué interesa comprar productos reacondicionados

Comprar productos tecnológicos reacondicionados siempre es un acierto. En este artículo te vamos a indicar por qué es interesante hacerlo y cuáles son las ventajas de plantearse este tipo de comprar. ¿Tienes un presupuesto limitado? Los reacondicionados pueden ser la mejor propuesta.

Por qué comprar reacondicionados

En primer lugar, el ahorro de precio es notable. Este tipo de artículos son aquellos que han estado en exposición en tienda o bien, proceden de devoluciones de clientes. Tras un proceso de revisión, puesta a punto y limpieza, se ponen de nuevo a la venta, pero con un precio reducido. En ocasiones, el embalaje del producto no es el mismo o, directamente, no tiene. Pero siempre compensa, el ahorro puede llegar en muchos casos a más del 30 % del precio original.

Por otro lado, no tendrás problemas con la garantía, porque estos productos nunca están exentos de tenerla. Es por ello que puedes comprar con total tranquilidad, porque en caso de problemas, el vendedor está obligado a proporcionarte la solución adecuada.

Los productos reacondicionados además, suelen ser productos que ya llevan algún tiempo en el mercado, aunque sean solamente unos meses. Por esa razón, puedes saber cómo se comportan en todo momento. Tienes multitud de canales de YouTube, así como Reviews de prensa, en la que se desgrana cuáles son los puntos fuertes y débiles de cualquier dispositivo. Algo muy importante a la hora de plantearse la compra de cualquier tipo de producto tecnológico.

La compra de productos reacondicionados siempre es una buena idea, ya que permite a cualquier usuario acercarse a tecnología en buenas condiciones por un precio menor. Hay marcas, como Apple, que tienen su propia sección de venta de productos reacondicionados, por lo que es interesante que conozcas bien si cada marca ofrece una sesión de estas características, o bien, los puedes adquirir en grandes tiendas online como Amazon.

Recuerda que no todos los productos reacondicionados se encuentran en el mismo estado, se suele emplear la terminología A, B, C y así sucesivamente para conocer cuál es el nivel de reacondicionamiento. Así, el grado A corresponde aquellos productos que no tienen ningún tipo de defecto estético, por lo que es como si lo compraras nuevo. En todo caso, el vendedor está obligado a informarte de cuáles son las características de ese producto en concreto, es decir, si solamente hay daños en el embalaje, hay algún tipo de grieta no funcional o que el embalaje no es el original. Con toda esta información y sabiendo cuál es el descuento que te ofrecen, podrás valorar si adquirir ese producto reacondicionado o no. En todo caso, siempre es una opción que merece la pena.