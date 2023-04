Los gadgets tecnologicos que no faltan en mis escapadas

A la hora de planear una escapada de varios días, hay algunas cosas que no pueden faltar en mi equipaje. Este es mi setup de gadgets a la hora de viajar. Mucho mejor ir prevenido que tener que ir buscando un lugar en el que tener que comprar todo aquello que se nos ha olvidado.

Mis gadgets indispensables cuando viajo

Cargador de 100 w

¿No te vale con uno de 20 w para el móvil y la tablet? No, porque en mis viajes hay algo que nunca deja de acompañarme, mi MacBook Pro. Es una de mis herramientas de trabajo imprescindibles, y con un cargador de estas características tengo la posibilidad de alimentar el ordenador, mi móvil y todo aquello que se conecta mediante USB-C. Me decanto por este de la marca UGREEN con tecnología GaN, nitruro de galio, un conductor muy eficiente y que actúa como disipador de calor.

Cables de sobra

Sí, con los cables nunca es suficiente. Puedes perder fácilmente uno al abrir el equipaje en el aeropuerto. Por eso, utilizo los que vende Amazon de su propia marca. Disponen de una excelente relación calidad precio, y tengo la tranquilidad de que funcionan muy bien. De cuándo en cuando compro alguno más, porque son artículos que se deterioran con facilidad si eres una persona que viaja mucho.

Batería externa

Esto no puede faltar, y no me conformo con una sencilla para el móvil. Mi batería debe tener energía para incluso cargar mi MacBook Pro cuando estoy en un evento, por eso, mi recomendación pasa por esta propuesta de imuto. Concretamente es la imuto Power Bank 100W, con 26800 mAh y que tiene una salida de 100 w para mi ordenador y todo lo que haga falta. Valoro de manera positiva que solo tarda 1,5 horas en cargarse completamente.

Auriculares

Hacen que las esperas en los aeropuertos sean más amenas y que esas noches en las que no pueda dormir con facilidad, la música me lleve a otros lugares. Como casi todo lo que utilizo es de Apple, me decanto por los AirPods Pro de 2 generación, siendo usuario de los AirPods desde 2017. Sin embargo, si deseas algunos auriculares con excelente relación calidad precio, te recomiendo este artículo con algunas ideas interesantes y que no pasan en ningún. caso de los 60 €.

Trípode

Las escapadas, ya sean de trabajo o de ocio, dan lugar a sacar el mejor partido posible de tu cámara. Por esa razón, me decanto de nuevo por este modelo de Amazon Basics y que no ocupa nada en mi equipaje. Cuando deseo hacer una foto de estas que pueden merecer la pena, el trípode es un aliado excelente en cualquier ocasión.

Estos son los gadgets que utilizo siempre que salgo de viaje, ya sea por trabajo o por descanso. Una vez más, la tecnología se pone a. Nuestro servicio a la hora de viajar y hace que no echemos nada en falta.