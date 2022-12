¿Qué fue de Messenger?

¿Quién no recuerda Messenger? No hablamos de la encajaría privada de Facebook, que tiene ese nombre, sino la original de Microsoft que fue lanzada en el verano de 1999. Por aquel entonces, Internet estaba abriéndose camino ya en los hogares y quienes deseaban chatear iban generalmente a ICQ, el cliente más extenso. Pero tras unos años, MSN desapareció. ¿Qué ocurrió con Messenger? ¿Se perdió en la noche de los tiempos?

Messenger: la era dorada de la comunicación

Esta genial funcionalidad de Microsoft nos llevó horas y horas de charla con amigos de todo el mundo. Se montaban grupos, similares a los actuales de WhatsApp, en los que siempre había algo que decir, necesitándose solo un correo de Hotmail. El símbolo de Messenger, un busto de color verde, se convirtió en una seña de identidad. Encender el ordenador era también sinónimo de conectarse a Messenger si teníamos la necesidad de hablar con alguien.

En aquella época, hablamos de principios del nuevo milenio, utilizar esta funcionalidad era estar en sintonía y posibilitaba algo inédito, el envío de fotografías. Efectivamente, algo que también era posible con el e-mail, pero en ese caso había inmediatez cuando estabas hablando con alguien. El video era ya más complicado, ya que las conexiones habituales eran de 56 kbps en el mejor de los casos.

Messenger comenzó a desaparecer de nuestras vidas desde abril de 2013. El motivo no era otro que la adquisición de Skype y los deseos de Microsoft de comenzar a darle vida. El resultado es que ni Skype es Messenger ni a nivel de usuario ha tenido el éxito que tuvo Messenger. Efectivamente, quizás no sean conceptos idénticos y Skype tiene un uso más corporativo que otra cosa, pero no ha conseguido igualar el tsunami que supuso esa sencilla funcionalidad.

Como paso previo, Microsoft le cambió el nombre a Windows Live Messenger. Se había iniciado el proceso de aniquilación de una de las herramientas mas útiles de los comienzos del internet doméstico. Tanto fue su éxito que incluso hubo móviles que incorporaban la función de Messenger allá por el año 2005. Messenger vivía momentos de gloria, si bien fue la propia Microsoft la que se encargó de quitarla de en medio.

Messenger ya es solo un recuerdo, pero no cabe duda que dejó una huella imborrable, la de tardes y noches enteras hablando con tus contactos. La emoción que suponía ver el icono de color verde cuando iniciabas sesión era algo difícilmente descriptible. Un recuerdo que tendremos en nuestra memoria y que siempre provoca una sonrisa volver a evocar.