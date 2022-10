Piénsatelo antes de comprarlo: el iPhone 14 se confunde al hacer esto con él

Como sabrás, el nuevo iPhone 14 ha incorporado un sistema que ya tenía el Apple Watch, la detección de caídas. Con ello, una persona que lleve el móvil encima y sufra un accidente, bien un traspiés y vaya al suelo o tenga un percance de coche, sabe que su dispositivo avisará pasados unos segundos a las emergencias. Con ello, se permite que, en el caso de que alguien queda inconsciente, va a recibir ayuda en un plazo breve de tiempo. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido en algunos parques de atracciones de Estados Unidos con algunos usuarios quería disfrutar del iPhone 14. Una mala pasada que ha llevado a movilizar algunos equipos de emergencia ante falsas alarmas.

iPhone 14 que dispara las alarmas

Este sistema se perfila como es muy útil, pero está claro que la tecnología no es perfecta. Diversos usuarios de los parques de atracciones de Kings Islands, en Ohio, y Dollywood, en Tennessee, Estados Unidos, Se vieron sorprendidos con la aparición de los servicios de emergencia cuando bajaron de una montaña rusa. En esta atracción, las velocidades que se alcanzan son elevadas, por lo que el iPhone entendió que se estaba produciendo un accidente de coche. Cuando esto ocurre, el usuario tiene unos segundos para notificar que se encuentra bien y evitar que se solicite la ayuda de los servicios de emergencia. Al ocurrir esto en una montaña rusa, donde no estás pendiente del teléfono móvil, las emergencias acudieron inmediatamente al no poder los usuarios afectados desactivar el envío de esas notificaciones y llamadas. automáticas.

Apple ha recogido estas incidencias y ya se está poniendo manos a la obra para tratar de evitar que vuelva a pasar, aunque no cabe duda de que se trata de un tema bastante complejo y que probablemente, pueda volver a dar algún tipo de susto.

Por lo demás, el iPhone 14 sigue teniendo lista de espera, sobre todo la versión Pro. Sin embargo, las últimas noticias no son demasiado halagüeñas y Apple está vendiendo menos dispositivos de lo que tenía previsto. Algo lógico, ya que no se trata de un modelo con una evolución espectacular. Además, el aumento de precio, más de 1400 € para el modelo Pro base, está ahuyentando a muchos usuarios. El hecho de que Apple no haya incorporado, a excepción de la Dynamic Island, novedades como el cargador USB-C o un cambio espectacular de diseño, ha hecho que este modelo pueda ser uno de transición hacia el siguiente, que tendrá probablemente un cambio bastante acusado.