PAC-MAN edición Halloween 2025: el clásico comecocos vuelve a la vida en el Doodle de Google

Cuando entras hoy en Google te recibe una sorpresa muy especial: una versión jugable del legendario comecocos. Se trata de PAC-MAN edición Halloween 2025, un homenaje al clásico de los ochenta que cumple 45 años y que esta vez llega con un toque festivo, lleno de fantasmas, colores neón y una estética inspirada en la noche más terrorífica del año.

Un clásico que nunca muere

Pac-Man nació en 1980 de la mano de Namco y rápidamente se convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos. Su mecánica sencilla, basada en devorar puntos mientras se huye de los fantasmas Blinky, Pinky, Inky y Clyde, marcó un antes y un después en los videojuegos. Hoy, Google lo rescata en forma de Doodle interactivo conmemorando sus 45 años y adaptándolo a la temática de Halloween.

El juego conserva la esencia del original, pero con un toque más oscuro y moderno. El laberinto ahora incluye árboles siniestros, una casa encantada en el centro y efectos visuales que recuerdan a los neones de los recreativos de los ochenta. La música también ha recibido un tratamiento especial, con sonidos que evocan el ambiente de una película clásica de terror.

Así es la versión de Halloween

Esta PAC-MAN edición Halloween 2025 cuenta con ocho niveles distintos, cada uno con un diseño y ambientación únicos. A medida que avanzas, los escenarios se vuelven más oscuros y los fantasmas cambian su comportamiento, haciendo el reto más interesante. Además, aparecen nuevos objetos especiales relacionados con Halloween, como calabazas, dulces y fantasmas luminosos que otorgan puntos extra.

El juego está totalmente integrado en la página principal de Google, sin necesidad de descargar nada. Solo hay que hacer clic en el logo y empezar a jugar. En móviles también es posible controlarlo deslizando el dedo sobre la pantalla, lo que lo convierte en una experiencia accesible para todos los usuarios.

Homenaje a una leyenda

No es la primera vez que Google dedica un Doodle a Pac-Man. En 2010 ya sorprendió con una versión interactiva por su 30 aniversario que causó furor en todo el mundo. Ahora, quince años después, repite la fórmula con una ambientación pensada para Halloween, aprovechando la fecha para combinar nostalgia y diversión.

Esta edición especial es también una forma de recordar cómo Pac-Man cambió la historia de los videojuegos. Su diseño rompió esquemas en una época dominada por los disparos y la acción, apostando por una jugabilidad simple, sin violencia y con una estética amable que conquistó a millones de personas.

Una experiencia para todas las edades

El PAC-MAN edición Halloween 2025 es un ejemplo perfecto de cómo un clásico puede reinventarse sin perder su encanto. Google logra que los veteranos vuelvan a sentirse como niños y que las nuevas generaciones descubran uno de los títulos más influyentes de la historia.

Quienes prueben el Doodle encontrarán un pequeño viaje al pasado, una partida rápida que combina humor, sustos y una dosis de nostalgia en píxeles. Y si algo demuestra este homenaje, es que Pac-Man sigue tan vivo como hace 45 años.