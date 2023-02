¡No piques! FNAC no está regalando ningún Samsung Galaxy S23

La reciente llegada del Samsung Galaxy S23 está siendo aprovechada por los timadores de siempre para tratar de sacar beneficio. Está comenzando a llegar por correo electrónico una información que supuestamente viene de FNAC, la firma de venta de tecnología, música y de libros. Te contamos algo más sobre el timo de FNAC, para que no piques y te lleves un disgusto.

El timo de siempre, otra vez

Cuando ocurre el lanzamiento de algún dispositivo nuevo, como es el caso del Samsung Galaxy S23, rápidamente se pone en marcha todos aquellos que quieren sacar partido. En este caso, hablamos de una estafa de libro, vas a recibir un el último modelo de Samsung por solamente rellenar una encuesta que viene, supuestamente, de FNAC. Este timo está llegando por correo electrónico, y automáticamente huele de lejos, pero me he animado a pinchar en el enlace para descubrir un poco más y mostrarlo a los lectores.

Nada más pinchar, aparece una página que pretende suplantar a la de FNAC, pero que no tiene mucho que ver.

Fíjate también en el enlace que aparece en la barra de direcciones, no es el de esta multinacional. En la captura de pantalla de arriba podrás comprobarlo en rojo.

Simplemente, deberías rellenar la encuesta que aparece para que puedas reclamar tu premio. La maldad de estos personajes no conoce límites.

Para tratar de darle mayor velocidad, incluso hay personas de Facebook que han comentado de manera positiva. Ni que decir tiene que se trata de bots.

Además, de manera bastante sospechosa aparece algo que huele ya muy mal, que hayan repartido 4 millones de dólares en regalos. Hablar de dólares tengo una promoción destinada a España no tiene ningún sentido, y ninguna multinacional va a gastar esa friolera de dinero en repartir teléfonos por hacer una encuesta.

Por tanto, si recibes un correo electrónico con esta cabecera «Verificación de pedido – Samsung Galaxy S23 Ultra», lo mejor es que no pierdas el tiempo y que lo borres directamente. Por simple curiosidad, puedes ver cuál es el remitente de correo electrónico, ya te ahorro ese trance y te lo pego aquí. Sospechoso, ¿no?

No rellenes la encuesta ni dejes ningún tipo de dato personal, al fin de cuenta, eso es lo que quieren los estafadores, además de sacarte dinero. Además, fíjate en el último detalle, todas las estafas se caracterizan porque tiene una fecha de caducidad muy próxima, debes confirmar inmediatamente los datos para poder conseguir tu nuevo teléfono. De eso se vale que estos sinvergüenzas, de la inocencia de muchas personas que no tienen los conocimientos tecnológicos suficientes y van a pinchar pensando que tiene un suculento premio. Que nadie te meta prisa, no caigas en el timo de FNAC.