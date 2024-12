No creía en el concepto de ratón vertical: ahora, no puedo pasar sin él

Mi trabajo consiste en pasar muchas horas delante de la pantalla escribiendo, y para ello utilizo un ordenador de sobremesa en el 95

% del tiempo. Un buen ratón es indispensable y aunque había oído hablar maravillas del concepto de ratón vertical, no pensaba que estuviese hecho para mí. Ha sido probarlo y ya no querer otra cosa, me noto mucho más descansado a la vez que realizo mucho menos movimientos desplazando el ratón por la mesa.

Ratón vertical, me rompe los esquemas

Puedes decir si que llevo 30 años utilizando diferentes tipos de ratón, y creía haber alcanzado el culmen con el Apple Magic Mouse. Posteriormente, descubrir que había otras soluciones más interesantes y ahora, el ratón vertical Logitech Lift se ha convertido en un excelente solución a la hora de mejorar mi comodidad y con ello, la productividad.

El Logitech Lift está diseñado con un ángulo de 57°, que permite una sujeción natural y que reduce la presión sobre la muñeca. Con ello, se fomenta una postura mucho más cómoda del brazo. Es cierto, notas que la mano descansa muy cómodamente sobre una superficie de textura suave. Además, los botones quedan con un acceso muy fácil.

Puede parecer una exageración, pero es cierto que el uso de un ratón de estas características reduce el riesgo de lesiones. Por ejemplo, previene el síndrome del túnel carpiano, y si ya tienes molestias, quedan aliviadas. La tensión del brazo y de la muñeca ya no es tanta.

Igualmente, la forma ergonómica de este dispositivo permite trabajar durante más tiempo sin tener esa sensación de fatiga que te obliga a parar con mayor frecuencia. Sin duda, y aunque todavía estamos en periodo de conocimiento, creo que he encontrado un tipo de dispositivo que realmente me estaba haciendo falta.

En el caso de la marca suiza Logitech, incorpora una serie de botones con diversas funcionalidades. Por ejemplo, la rueda permite un desplazamiento muy preciso, mientras que los botones son personalizables gracias a la Logi Options+. Puedes ampliar la posibilidades de trabajo configurando los botones como realmente necesites.

Tal y como he comentado, pasar de un ratón estándar a este concepto de ratón vertical, lleva un tiempo. Al principio estuve apunto de desistir, el choque era lo suficientemente grande como para no querer seguir realizando ese esfuerzo. Pero, motivado por algunas personas que ya lo utilizan de manera previa, es cierto que una vez que pasas esa barrera de aprendizaje, ya no deseas volver atrás.

Un rotundo sí

El Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse es una forma de cambiar tu estilo de trabajo, fomentando una mejor salud y permitiendo que seas mucho más productivo. Particularmente, creo que la inversión, que ronda los 80 €, merece sobradamente la pena. Es cierto que hay veces que debes abrir los ojos ante nuevas propuestas, y abandonar ciertos hábitos que tenemos introducidos de manera prácticamente innata. No creo que vuelva al concepto de ratón estándar. Por ahora, el ratón vertical se ha convertido en un imprescindible en mi día a día.