MEATER Plus: el gadget para dejar las carnes a tu gusto

A la hora de cocinar carnes o pescados, existe siempre la duda de cómo darle el tiempo de cocción adecuado. Quien tiene soltura en la cocina probablemente ni tenga problema, pero si el nivel de experiencia es menor podemos encontrarnos con que se quede cruda o bien, que pase lo contrario. MEATER Plus es un gadget, concretamente un termómetro, que gracias a un sensor y a una app permite configurar el punto de cocción de carnes y pescados.

MEATER Plus: tu aliado para cocinar

Este termómetro pone solución a esas dudas a la hora de cocinar. El conjunto consta de una sonda, una base receptora de la información, y de una completa app que está disponible para iOS y Android. El funcionamiento es sencillo, mucho, y elimina cualquier posibilidad de azar.

En mi caso, he hecho la prueba con una hamburguesa de ternera a la que quería dejar al punto, pero previamente explico cómo es el proceso de configuración. Lo primero es que descargues la aplicación para tu dispositivo. Una vez hecho, pon la pila a la base receptora, que viene incluida. Esta base es de madera de bambú y es un lujo para la vista. Una vez que lo tienes, se pulsa el único botón existente para que se quede enlazada.

Básicamente, la sonda calcula cuál es la temperatura de cocción del interior del alimento una vez que lo has dicho como lo quieres, si al punto, más crudo o más hecho. También mide la temperatura exterior y cuál va ser la temperatura objetivo. En base a esos parámetros, y el tipo de fuego que se esté aplicando, calcula un tiempo de cocción. Con eso, eliminas la posibilidad de dejar ese alimento fuera de punto.

Así que, toca ponerse manos a la obra. La aplicación es muy intuitiva, ya que indica cómo hay que introducir la sonda para que la medición se realice bien. No debe sobrepasar una pequeña muesca que tiene, y colocar la base receptora cerca de ella, ya que los datos se transmiten vía bluetooth. Deberás indicar en la aplicación cuál es el tipo de carne, el fuego, y el punto que quieres conseguir.

Así que puse la hamburguesa en la plancha y comenzó el tiempo de espera. En un principio tenía mis dudas, ya que la temperatura del interior de la carne era bastante baja, unos 10°, y no se movía. Sin embargo, al cabo de poco tiempo se obra la magia y esa temperatura comenzó a ascender, al igual que la temperatura ambiente. Posteriormente, la aplicación fue capaz de calcular el tiempo de cocción para la la hamburguesa.

La aplicación te avisa con una alarma sonora y visual cuando está realizada la cocción. Previamente, había dado la vuelta a la hamburguesa como medida preventiva, ya que desconocía si la aplicación me avisaría sobre ello, cosa que lo hace. Sin embargo, tampoco hace falta tener muchas luces para darse cuenta que a la mitad del tiempo de cocción indicado es cuando deberás dar la vuelta a tu pieza.

Ahora queda para comprobar si realmente había quedado como yo quería. A decir verdad, el resultado no ha podido ser más acertado, la hamburguesa había quedado bien cocinada al punto y justo, como yo deseaba. Posteriormente, realice otra prueba con otro tipo de cocción distinta, muy hecha. El tiempo de cocción aumenta, pero los resultados son igualmente satisfactorios.

Conclusiones del uso de MEATER Plus

Si hay algo por lo que la app destaca no es solo por su capacidad de dar un pronóstico acertado, sino porque es muy intuitiva, mucho. Ya no solo te indica qué debes hacer en cada momento, sino que se encuentra en idioma español y tienes gran cantidad de vídeos disponibles para salir de dudas.

Este modelo, que es el MEATER Plus, cuenta con la ventaja de tener un radio de alcance de 50 m. Por tanto, si está realizando una barbacoa en el exterior podrás llevar tu teléfono móvil encima mientras que la sonda está metida en el alimento y la base receptora cerca. Así no tendrás que descuidar otras cosas si el tiempo de cocción es largo.

No cabe duda de que MEATER Plus es un producto muy indicado a la hora de cocinar, sobre todo para los amantes de la barbacoa. Pero también es ideal para realizar pasados, ya que la temperatura que soporta la sonda es de 275°. Esas piezas de carne gruesas que no sabes exactamente cómo van a terminar después del horneado, son ideales para poner en marcha tu dispositivo.

Tanto por fidelidad de resultados, como por facilidad de uso, se trata de un producto muy interesante, que apenas ocupa espacio en tu cocina y que tiene la fiabilidad como carta de presentación.