Lamine Yamal, nuevo CEO de Beats en un spot que mezcla fútbol, música y barrio

Lamine Yamal ya no solo es la gran promesa del FC Barcelona, también se ha convertido en el nuevo rostro global de Beats by Dre. Y no lo hace de cualquier forma: el futbolista aparece como el flamante CEO de Lamine Records, una productora ficticia que protagoniza el nuevo anuncio de la marca. En el spot, el joven busca desesperadamente el tema perfecto para motivarse antes de un partido, hasta que un pequeño fan le da el empujón de inspiración que necesitaba.

Un spot con ritmo y mucha identidad

La historia mezcla autenticidad, estilo y una realización impecable que subraya el carácter de Lamine Yamal. El anuncio refleja su pasión por la música, su conexión con el barrio donde creció junto al rapero Morad, y su estilo relajado pero siempre firme. Y sí, Morad también aparece con un breve cameo.

Beats, rap y personalidad

La campaña es una clara declaración de intenciones. Beats no ha elegido a Lamine solo por su talento futbolístico, sino por lo que representa fuera del campo: juventud, diversidad, cultura urbana y una energía magnética que conecta con una nueva generación. Según Chris Thorne, jefe de marketing global de Beats, la idea era mostrar la faceta más personal de Lamine, la que vibra con la música y encuentra en ella un refugio creativo antes y después de competir.

El futbolista aparece con unos Beats Studio Pro personalizados con los colores de su equipo, en una acción de branding que mezcla identidad deportiva y estilo de vida. Además, el spot también sirve para promocionar varios de los últimos productos de la marca: los auriculares Powerbeats Pro 2, Beats Solo 4, Studio Pro y el altavoz Beats Pill, todos presentes en diferentes planos del anuncio.

La música como motor antes del partido

«Me encanta la música por muchas razones: me ayuda a concentrarme antes de un partido, a relajarme después y es una vía de escape», declara Yamal. Para él, Beats es una marca «con gran estilo y muy cool, que conecta con mi personalidad», algo que queda claro en cada plano del anuncio, donde se le ve cómodo, divertido y natural.

Este nuevo spot no solo pone en valor el perfil mediático del joven jugador, sino que refuerza su identidad como símbolo generacional. Lamine representa la nueva era del fútbol español y encarna una juventud que se expresa sin filtros, conectada con su entorno, con sus orígenes y con la música que lo acompaña cada día.

Lamine Yamal, más allá del fútbol

La campaña abre la puerta a una faceta inédita de Lamine Yamal y su relaci con Beats. A sus 17 años, el jugador ya es embajador mundial de una marca referente como Beats y demuestra que su presencia trasciende los estadios. Su influencia en redes, su conexión con la música urbana y su autenticidad lo convierten en un icono completo, capaz de moverse con naturalidad entre el vestuario y el estudio de grabación. La marca vuelve a demostrar que su fórmula de marketing, basada en storytelling emocional y asociaciones potentes, sigue funcionando con precisión milimétrica.