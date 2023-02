JBL Clip 4 Eco: el todoterreno para ir con la música a cualquier lugar

A la hora de reproducir música desde cualquier dispositivo Bluetooth, los altavoces son nuestros perfectos aliados. La marca JBL ha lanzado al mercado el JBL Clip 4 Eco, un producto de buenas prestaciones y pensado de manera nativa para exteriores. Analizamos en profundidad cómo es este dispositivo.

JBL Clip 4 Eco: el altavoz todoterreno

Lo primero que llama la atención del dispositivo es su tamaño compacto y su forma irregular. No nos encontramos ante un altavoz cuadrado o con formato cilíndrico, el JBL Clip 4 Eco no se puede poner de pie, sin embargo, en la parte trasera tiene unas bandas de goma que permiten posicionarlo de manera estable y sin que se mueva sobre cualquier superficie. Precisamente, el cometido de este altavoz es no tenerlo plantado, sino que pueda permanecer o bien colgado o de manera horizontal.

En su cara frontal nos encontramos con los botones de Play y de subir o bajar volumen. En uno de los laterales, encontramos el botón de encendido y el de bluetooth, que nos permitirá activar o desactivarlo. Finalmente, la parte baja presenta el puerto de carga USB C.

La curiosa forma del altavoz no es casualidad, ya que cuenta con un mosquetón incorporado para poder colgarlo de una cremallera o de una mochila. Este mosquetón permite una abertura cómoda, sin ofrecer demasiada resistencia y en las pruebas realizadas, se ha perfilado como una parte que no ha dado ningún inconveniente. Justo debajo del mosquetón, se encuentra una pequeña luz de color blanco que indica cuando el dispositivo está conectado, si bien al encenderlo, emite un curioso sonido que nos avisa, al igual que cuando lo apagamos.

Según los datos proporcionados por el fabricante, el altavoz tiene una potencia de 5 W, un peso de poco más de medio kilo y un autonomía de batería de 10 horas. Igualmente, cuenta con protección contra el agua IP67, lo que lo hace un producto perfecto para todas aquellas personas que se lo quieran llevar de excursión. Esta certificación permite que el dispositivo no sufra daños si se sumerge en agua durante un máximo de 30 minutos a 1 metro de profundidad. Igualmente, es totalmente resistente al polvo. No debes temer en absoluto si se te cae en la piscina

El altavoz JBL Clip 4 Eco empareja perfectamente con cualquier tipo de dispositivo, una vez que lo tienes enlazado volverá a conectarse rápidamente.

Calidad de audio: muy convincente

A pesar de su tamaño compacto, este altavoz llama a la atención por la potencia que proporciona. Se escucha bastante nítido, y el volumen es más que suficiente tanto para uso exterior como interior. En el caso de que lo utilicemos en exteriores, siempre nos vamos a ver afectados por el sonido ambiental, pero para tenerlo de compañero mientras tomamos el sol o realizamos una marcha, la potencia es más que suficiente. Incluso puede llegar a plantar cara a dispositivos de un tamaño superior. Sabemos que esta marca se caracteriza por la calidad de todos los productos que elabora. Particularmente, me ha llamado la atención la buena definición de sonido, con unos graves bastante redondos, presencia justa de frecuencia medias, lo que evita un sonido demasiado nasal, y unos agudos muy brillantes. Una combinación de ecualización que convence cualquier oído.

En todas circunstancias, este altavoz funciona muy bien, no ha dado nunca problemas de emparejamiento, y es un apoyo más que convincente si necesitamos escuchar música alguna potencia superior a la de nuestro dispositivo móvil. Tanto en iPhone como en teléfonos Android, el emparejamiento siempre se ha realizado a la primera, lo que supone un grado de tranquilidad muy importante.

Evidentemente, su atípico diseño con mosquetón lo hace un dispositivo único. A pesar del fuerte carácter para exteriores que tiene este altavoz, es evidente que para uso doméstico también es recomendable. Gracias al mosquetón. Puedes colgarlo de cualquier lugar y pasa totalmente desapercibido.

Finalmente, hay que reseñar la apuesta por el medioambiente de la marca, ya que este dispositivo está fabricado con un 90 % de plástico reciclado, teniendo la rejilla del altavoz un porcentaje del 100 %. El envase también es de papel con certificación FSC, impreso con tinta de soja.

El JBL Clip 4 Eco está disponible en colores verde, azul y gris y tiene un precio de 64,99 € en la web del fabricante. Uno de los regalos a tener en cuenta para San Valentín.