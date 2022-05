Bye, bye iPod: así ha sido la trayectoria del reproductor más famoso

Apple ha decidido descontinuar su iPod, un dispositivo para escuchar música y que fue lanzado a la venta a finales del año 2001. Todavía puedes comprarlo en la web de Apple. En España hemos conocido a estos reproductores con un nombre muy curioso, mp3, pero el iPod era un concepto que iba algo más allá. Estas son las razones por las que Apple ha decidido dejar de producir su reproductor de música.

El iPod, un dispositivo único

Presentado por el propio Steve Jobs, el iPod vino a a sustituir a otro dispositivo que tuvo una aceptación regular, hablamos del discman. Internet ya era una realidad en aquellos años, y descargarse canciones algo que hacía cualquiera. Pero Apple dio un paso más allá a la hora de diseñar un dispositivo compacto y que podías cargar con miles de canciones y tener 10 horas continuadas de música.

Como no podía ser de otra manera, el iPod fue un éxito rotundo, y buena prueba de ello es que consiguió ir evolucionando, dando paso al iPod mini, al iPod shuffle y, finalmente, al iPod touch, muy similar en cuanto a aspecto a un iPhone. De hecho, con este dispositivo ya no solamente escuchar la música, podrías hacer prácticamente de todo, ver vídeos, jugar a utilizar aplicaciones. Cualquier cosa que hiciera un iPhone, excepto llamar por teléfono, podías hacerlo con el iPod Touch.

Las razones de un adiós

Mediante una nota de prensa, el vicepresidente senior de Marketing de Apple Greg Joswiak ha dado a entender las razones por las que el iPod deja de tener un hueco en las tiendas de la marca.

«La música siempre ha sido parte de nuestro ser en Apple, y llevarla a cientos de millones de usuarios de la manera en que lo hizo el iPod impactó no solo en la industria de la música, sino que redefinió cómo se descubre, escucha y comparte. Hoy en día el espíritu del iPod sigue vivo. Hemos integrado una experiencia musical increíble en todos nuestros productos, desde el iPhone hasta el Apple Watch y el HomePod mini, y en Mac, iPad y Apple TV».

Y es que no hay que hacer caso omiso a la realidad. Nadie se compra ya un dispositivo de manera exclusiva para escuchar música, ya que con tu propio teléfono móvil y cualquier aplicación, ya sea Spotify, Apple Music o Deezer, tienes un catálogo de millones de canciones, muchas de ellas gratuitas, para poder escuchar siempre que lo desees. Por tanto, no tiene sentido seguir invirtiendo en la fabricación de un producto que ya no capta ningún tipo de interés.

Han sido más de 20 años llenando de música nuestras vidas, el iPod se despide de nosotros por la puerta grande y, habiendo dado una experiencia que ha democratizado el concepto de música en cualquier parte.