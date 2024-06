Tu iPhone sabe hacer esto y tú te estás enterando ahora: la cosa va de vuelos

El iPhone es capaz de realizar muchas más cosas de las que piensas. Una de las últimas que he descubierto no está asociada a iOS 18, el nuevo sistema operativo que se encuentra en versión beta. Y es que se trata de una función no muy conocida pero que es muy útil. En este artículo te explico cómo puedes utilizar tu iPhone para conocer todo lo referente a un vuelo que vayas a tomar o que vaya a disfrutar otra persona.

A tu iPhone le gustan los vuelos

Si eres usuario de iPhone conocerás la aplicación Mensajes, también denominada como iMessage. Es utilizada por muchos usuarios de la manzana mordida para comunicarse con otros, además, en la última actualización de iOS 18 incorpora nuevas funciones. Pero tal y como te he comentado, lo que el iPhone es capaz de hacer con los vuelos comerciales no implica estar en esa versión del sistema operativo, que todavía está en fase beta y que tendrá su cara definitiva en otoño.

Gracias a Mensajes puede saber todo lo referente a un vuelo comercial. El procedimiento es muy simple y no implica hacer una búsqueda en Internet o con una aplicación como Flightradar24. Si conoces el número de vuelo, generalmente son una o dos letras y tres o cuatro números, debes hacer lo siguiente.

Abre la aplicación Mensajes y mándate uno a ti mismo con ese código de vuelo. Vamos a probar con el IB 8904. Si lo haces, la propia aplicación te manda de vuelta esto que te muestro en pantalla, un menú emergente con dos opciones, la de previsualizar vuelo o bien, copiar el código código de vuelo.

Si pulsas sobre la primera opción, vas a conocer de qué vuelo se trata, en este caso el Madrid – Jerez, que sale mañana a las 11:45 del mediodía, y que llegará a la ciudad gaditana a la una de la tarde. También indica la terminal de salida, si hay algún tipo de retraso o si se encuentra en hora. También podemos conocer la cinta por la que se van a recoger los equipajes, aunque en el caso de este vuelo esa información no está disponible, al menos todavía.

Esta función desconocida por la gran mayoría de usuarios del iPhone permite tener una información de mucho valor si tienes que ir al aeropuerto. Como puedes apreciar, no implica ninguna aplicación externa, ni realizar una búsqueda en Internet. Desde que la he descubierto estoy esperando el momento de tener que tomar un avión para poder integrarla en mi rutina.