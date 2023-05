La IA hace una predicción de las próximas ocho tendencias en citas para este 2023

Al desglosar detenidamente esta lista, la experta en bienestar sexual y relaciones de We-Vibe, marca especializada en productos para parejas, Ana Lombardía, comenta:

«Algunas de estas tendencias son sin duda muy ciertas. Por ejemplo, un estudio reciente sugiere que ha aumentado el número de personas que utilizan el gimnasio como primera cita, lo que cubriría la tendencia de «cita fitness». Los medios de comunicación antisociales es otra que suena extremadamente actual, sin embargo, yo diría que ChatGPT es en realidad demasiado tarde para esta, ya que esto ha estado sucediendo en los últimos años».

«Una que me ha gustado y que creo que puede adoptarse como un término es la de cita snack. Una de las razones por las que la gente no quiere tener citas es porque no está dispuesta o no puede renunciar al tiempo físico y al desgaste mental que suponen las citas; este tipo de cita corta, con un tiempo marcado, hace posible tener una impresión de la persona en poco tiempo. La única que en mi opinión no ha dado en el clavo es la de las citas olfativas, ¡no creo que vaya a despegar pronto!».

«Las citas, y el romance en general, son un tema muy diverso, con un montón de variables, que probablemente haya que vivir para entender de verdad. Así que, aunque la inteligencia artificial casi ha llegado a algunos de estos conceptos, no ha captado del todo la idea de las tendencias en las citas… ¡por ahora!».

Estas tendencias son, cuanto menos, muy curiosas y We-Vibe ha llevado un paso más allá la experiencia de la inteligencia artificial, referida al mundo de los encuentros amorosos.