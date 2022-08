La función de WhatsApp que pondrá patas arriba los grupos

Que levante la mano quien no esté en un grupo de WhatsApp. Como sabemos, en ellos siempre existe la polémica, y lo escrito, escrito queda a no ser que seas capaz de borrar antes de que los demás lo vean. Sin embargo, ya se está preparando una funcionalidad que va a salir en breve promete poner patas arriba a los grupos. Esta no es otra que el borrado de mensajes en grupos de WhatsApp por parte de los administradores.

La nueva función polémica

Hasta ahora, los administradores del grupo no tienen potestad sobre el contenido que se publica. Es decir, no pueden eliminar algo que haya escrito algún miembro. Sin embargo, tal y como hemos conocido a través del perfil de WABetaInfo, esta nueva funcionalidad estará disponible en breve tanto para dispositivos Android como iOS.

Ya es algo que puede disfrutarse en la versión beta de WhatsApp para Android, y ha comenzado ya también a testearse en la de iOS. Por tanto, será cuestión de poco tiempo cuando se lance esta nueva función que va a suponer un punto de inflexión en la manera de administrar los grupos.

Se abre así la posibilidad de eliminar cualquier tipo de contenido que no se ajuste a la temática de un grupo. Es algo también bastante esperado, ya que quienes realizan la función de administración también son quienes lo modera. Y en grupos numerosos, no todos saben guardar las normas de buen uso de la aplicación.

Podemos encontrarnos con contenido de mal gusto o que está totalmente fuera de lugar. A partir de ese momento, los administradores podrán eliminar esos mensajes y todos los demás miembros de este grupo sabrán que el administrador ha sido quién lo ha eliminado.

Quizás los grupos más candentes son los de las clases de nuestros hijos. Se termina convirtiendo en una agenda, algo que no es nada recomendable. Algunos padres, además, utilizan el grupo para enviar contenido que no tiene nada que ver con el cometido con el que se formó ese grupo, ya sea publicando chistes de dudoso gusto o polémico.

No cabe duda de que los administradores ahora se encuentran con un arma de doble filo, ya que la eliminación de ese contenido no deja de ser una ventaja, pero puede suponer para muchos miembros como un arma de censura.

En todo caso, se valora como algo muy positivo y que puede ayudar al buen mantenimiento del ambiente. El borrado de mensajes en grupos de WhatsApp es algo que ya tenemos a la vuelta de la esquina.