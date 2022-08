WhatsApp te da más tiempo para borrar sus mensajes

La llegada del borrado de mensajes a WhatsApp supuso una gran revolución. Aunque lo hizo bastante tiempo después que Telegram, los usuarios acogieron de muy buena gana esta nueva funcionalidad. Pero había un inconveniente, si tardabas demasiado en borrar tu mensaje, al resto de sus usuarios le seguía apareciendo. Inicialmente eran 7 minutos, pero se reportaron caso en los que el tiempo máximo para borrar un mensaje llegaba a ser de una hora. En todo caso, algo insuficiente. Sin embargo, desde la propia aplicación han anunciado en su cuenta de Twitter que habrá más tiempo para borrar mensajes de WhatsApp.

Tal y como puedes ver en el tuit desde la cuenta oficial de la aplicación, a partir de ahora dispondremos de hasta 2 días para poder eliminar un mensaje. Los desarrolladores estuvieron probando para extender este periodo hasta siete días, pero finalmente han visto que no es más que suficiente.

En un chat de grupo con bastante movimiento, ir atrás 7 días puede resultar bastante complicado. La opción de un borrado de un mensaje hasta 2 días supone una mejora muy importante.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022