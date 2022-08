Las mejoras que llegan ya a WhatsApp

WhatsApp ha anunciado que incorpora una serie de novedades que llevábamos tiempo esperando. Si deseas saber cuáles son, no te pierdas este artículo, porque las 3 son extremadamente útiles y van a mejorar mucho tu experiencia con la aplicación. En cuestión de pocos días entre nosotros. Permanece atento y descubre lo que han preparado los desarrolladores.

Las 3 novedades que llegan a WhatsApp

Imágenes de un solo uso bloqueadas

Como sabrás, WhatsApp permite desde hace tiempo el envío de imágenes de un solo uso. Si deseas enviar una fotografía algo delicada, bastará con seleccionar esa opción y el usuario solamente podrá verla una vez. Pero, hecha la ley, hecha la trampa.

Eso no era ningún impedimento, porque se podía realizar una captura de pantalla. WhatsApp traduce esa novedad, la de bloquear las capturas de pantalla cuando recibimos una imagen de un solo uso. Esta funcionalidad está orientada a la privacidad del usuario, y que cualquier fotografía o imagen que deseamos que solamente puede ser visto una vez, no se viralice mediante una captura de pantalla. Una buena mejora de privacidad.

Ocultar nuestro estado en línea a usuarios

La otra opción es ocultar a usuarios concretos que te encuentras en línea. Actualmente, si configuras la opción de ocultar tu estado dentro de la aplicación, o lo haces para todos o para ninguno. Sin embargo, ahora podrás permitir que usuarios seleccionados sean solamente los que pueden ver si te encuentras dentro o no de la aplicación. Una mejora muy importante que mantendrá la raya aquellas personas pesadas.

Salir de los grupos

Cuando abandonamos un grupo, lo ideal es decir siempre vamos a salir. Pero para muchas personas, esto supone un inconveniente hacer nada. A partir de ahora, cuando salgas del grupo nadie lo sabrá, solamente los administradores. En todo caso, un usuario que consulte el historial del chat del grupo podrá ver si te has salido o no. Pero se trata de una opción bastante más discreta que la actual, que cuando abandonamos un grupo aparece un mensaje para todos los usuarios.

Es probable que estas novedades vayan apareciendo en los próximos días. Así que, comprueba las actualizaciones de tu aplicación e instálalas cuando vayan surgiendo Podrás disfrutar de ellas en breve, y así poder aprovecharte de todas estas nuevas funciones que desde WhatsApp han preparado para nosotros.

Fue a comienzos de 2021 cuando desde WhatsApp comenzaron a darle un buen impulso a la aplicación y a aportar algunas funcionalidades que ya llevaba mucho tiempo en Telegram, su aplicación rival. Todas estas mejoras son muy bienvenidas en cualquier caso, aunque vengan con tiempo de retraso.