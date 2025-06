Forbes 30 Under 30 impulsa la revolución tecnológica joven en España

El talento joven español está dejando huella en la escena internacional gracias a propuestas disruptivas que combinan tecnología, sostenibilidad y un fuerte compromiso con el impacto social. Así lo reconoce la prestigiosa lista Forbes 30 Under 30, que este año ha incluido a siete startups nacionales entre sus elegidas.

Los proyectos seleccionados abarcan sectores muy diversos, desde la biotecnología marina hasta la robótica industrial, pasando por plataformas digitales para artistas o soluciones fiscales para empresas globales. Todas ellas tienen algo en común, están lideradas por emprendedores menores de 30 años que ya están marcando el futuro.

Mediterranean Algae y la biotecnología marina

Una de las iniciativas más sorprendentes es Mediterranean Algae, un proyecto que desarrolla soluciones de biorremediación a partir del cultivo de macroalgas. Sus fundadores, todos menores de 30 años, han ideado un sistema que mejora la calidad del agua y permite crear activos marinos para distintos sectores. Una propuesta que une ciencia y sostenibilidad con gran potencial de escalabilidad.

Sesh transforma la relación entre artistas y fans

La startup Sesh ha encontrado una nueva forma de conectar a artistas y fans. Con una plataforma que permite gestionar y monetizar comunidades, ya colabora con más de 250 músicos con cifras astronómicas: 1.000 millones de seguidores, 750 millones de oyentes y 44 nominaciones a los Grammy. Tecnología, finanzas y pasión musical en un mismo modelo de negocio.

THEKER Robotics y su robot adaptable con IA

En el terreno de la automatización, THEKER Robotics ha desarrollado un robot generalista con IA que funciona en entornos complejos sin necesidad de reprogramación. Sus creadoras, Carla Gómez y Jia Qiang Ye, apuestan por un modelo que redefine la categoría de robótica industrial tal y como la conocemos. Precisión, adaptabilidad y visión global desde España.

Invopop simplifica la gestión fiscal global

Otra startup destacada es Invopop, que facilita la emisión y recepción de facturas cumpliendo las leyes fiscales locales de cada país. Empresas como DeepL, SumUp o Fever ya utilizan su plataforma, y su paso por Y Combinator ha sido clave en su expansión. Tecnología al servicio del cumplimiento normativo en un entorno cada vez más complejo.

BRICKBRO y el mundo inmobiliario

Guillermo Preckler es el fundador de BRICKBRO, una startup que aplica Big Data e IA para optimizar la compraventa de propiedades comerciales. Gracias a su enfoque, los procesos se simplifican y se reducen los tiempos de gestión. Además, Preckler tiene también un fuerte compromiso social: fundó un orfanato en Ghana a través de su ONG Proyecto Medasi.

FlamAid y la protección personal inteligente

Julieta Rueff ha creado un dispositivo de autoprotección para mujeres y colectivos vulnerables que combina diseño, tecnología y utilidad. Se trata de una alarma portátil que se activa como una granada, emite 110 decibelios y envía la ubicación en tiempo real a contactos de emergencia. Una solución reconocida internacionalmente, con patente propia y ya en uso por más de 2.500 personas.

Dcycle facilita la sostenibilidad en las empresas

Por último, Dcycle propone una herramienta para que las empresas gestionen de forma sencilla su información no financiera. Con más de 2.000 compañías usuarias en Europa, esta plataforma ayuda a cumplir con la normativa ESG y a satisfacer las demandas de clientes e inversores, automatizando la recopilación y el análisis de datos.

Forbes 30 Under 30 regresa a Madrid

La cita con el talento joven tendrá lugar el próximo 25 de junio en Madrid, donde se celebrará la segunda edición del festival Forbes 30 Under 30. El evento, abierto al público, reunirá a los protagonistas de estas startups junto a creativos, artistas, diseñadores y marcas emergentes en un ambiente multidisciplinar.

La programación incluye un market con 11 marcas seleccionadas por Grinch House, propuestas beauty como Valium Gem o The Beemine Lab, y espacios creativos como Pampa Studio o la tatuadora China.ink. Moda, arte y tecnología se darán la mano para mostrar lo mejor de la generación Z.

Una generación que lidera el cambio

Los nombres que forman parte de esta edición de Forbes 30 Under 30 confirman que la innovación no entiende de edad. Con visión, talento y tecnología, estas startups españolas están demostrando que el emprendimiento joven no es solo promesa, sino ya presente. Y que Madrid, por unos días, será el epicentro de ese futuro que ya está en marcha.