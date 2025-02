‘Salir de la zona de confort es clave para escalar’ – Las lecciones de Bilbao Slush’D para startups y emprendedores

La pasada semana se celebró en la capital vizcaína la primera edición de Bilbao Slush’D, un evento que busca conectar startups, inversores y emprendedores en un entorno innovador. Conversamos con Elena Popovici, Co-Founder & Director, y David Cabezón, Director del evento, sobre la experiencia de traer esta iniciativa a la ciudad y el impacto que ha tenido en el ecosistema emprendedor.

-Pregunta: Elena, ¿Cómo nació la idea de traer Slush’D a Bilbao y cómo está siendo la experiencia?

– Respuesta: Todo surgió de nuestra pasión por la innovación nórdica y la necesidad de atraer un tipo de inversión diferente, más enfocada en nichos específicos. Nos inspiramos en el evento global de Slush, que es una de las mayores reuniones de venture capital del mundo, y decidimos traer un spin-off a la península ibérica. Este ha sido nuestro debut, y la respuesta ha sido muy positiva. Hemos logrado reunir a inversores, fundadores, corporaciones e instituciones para crear algo diferente en el ecosistema de Vizcaya.

– P: ¿Qué distingue a Bilbao Slush’D de otros eventos sobre emprendimiento y startups en España?

-R: Nuestro principal enfoque está en el fundador. Durante el último año y medio, hemos trabajado para entender las dificultades que enfrentan los emprendedores y ofrecerles no solo una agenda, sino contactos relevantes y dinámicas disruptivas.

Hemos presentado inversores con distintos enfoques de inversión y organizado actividades como el reverse pitch con Crowd2Fund. También contamos con venture builders como Nuclio y fondos de inversión internacionales, como Trind Ventures de Estonia, que se especializa en Consumer Tech. Hemos traído perfiles que no son tan conocidos en España, y eso marca la diferencia.

– P: Con todo lo que ha surgido en este evento, ¿hacia dónde crees que se dirigen las startups? ¿Cuáles son los nichos más atractivos para la inversión?

-R: Sin duda, la inteligencia artificial es el nicho más fuerte en estos momentos. Pero también está creciendo el interés por sectores como HealthTech y DeepTech. Hoy en día, cualquier solución innovadora debe integrar IA. Pero la inversión ha cambiado: ya no es tan sencillo conseguir financiación como antes. El modelo estadounidense de levantar millones con una idea ya no es tan viable en Europa. Ahora, buscamos que las startups encuentren inversores de calidad y que las inversiones sean más estratégicas.

Por eso, en Bilbao Slush’D hemos reunido fondos de 400 millones de euros provenientes de países como Reino Unido (Notion Capital), Alemania, Finlandia, Estonia, Noruega y Suecia.

– P: Elena, teniendo en cuenta la proximidad del 8 de marzo, como mujer emprendedora, ¿te has encontrado con retos específicos en el sector?

-R: Honestamente, no he sentido barreras por ser mujer. Los retos han sido los mismos que cualquier emprendedor enfrenta. Quizá he tenido que adoptar una actitud firme y determinada para ser aceptada en ciertos entornos dominados por hombres, pero una vez te posicionas, te ven como una más.

-P: David, ¿cómo ha sido atraer a tantas figuras clave del emprendimiento europeo e internacional a Bilbao?

-R: Ha sido muy emocionante y necesario. No solo por traer referentes que aportan nuevas perspectivas al ecosistema de Bilbao y España, sino también por la oportunidad de conectar a los emprendedores con estas redes internacionales.

La innovación no se replica de la misma manera en todos los ecosistemas. Ver cómo funcionan otras regiones ayuda a las startups a pensar en escalabilidad y en estrategias globales. Además, al exponerse a un entorno internacional, los emprendedores salen de su zona de confort y aprenden a adaptarse a nuevos mercados.

-P: Este evento también debe haber sido atractivo para los inversores, ¿verdad?

-R: Por supuesto. Bilbao Slush’D tiene el respaldo de la marca Slush, que es muy reconocida en el ecosistema startup. Eso ha generado un efecto arrastre, ya que cuando algunos grandes inversores confirman su asistencia, otros también quieren estar presentes.

En esta primera edición, hemos reunido 8.000 millones de euros en activos bajo gestión, entre fondos de inversión y bancos como Actyus. Esto demuestra el nivel y el potencial del evento.

-P: ¿Qué podemos esperar en futuras ediciones?

– R: Este ha sido solo el comienzo. De cara a las próximas ediciones, el objetivo es seguir atrayendo a más inversores y startups de calidad. El apoyo de la marca Slush’D nos ha permitido generar una gran masa crítica en poco tiempo, y queremos seguir creciendo.

(Elena): La marca ha sido clave para atraer a inversores y startups que quizá no hubiéramos conseguido de otra forma. Este primer año ha demostrado que hay mucho potencial, y el próximo año buscaremos expandirnos aún más.

Bilbao Slush’D ha demostrado que España puede ser un epicentro clave para la innovación y la inversión. Con un enfoque en el emprendedor y en conectar el ecosistema local con inversores internacionales, su futuro promete consolidarse como un referente en el panorama startup europeo.