Los expertos en ciberseguridad alertan de la oleada de hackeos en WhatsApp: la estafa de 980 euros que muchos pican

Expertos en ciberseguridad han alertado sobre la última estafa de moda: el timo de los 980 euros a través de WhatsApp. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha avisado a la población de que muchos ciberdelincuentes están utilizando cuentas de esta aplicación de mensajería gratis para pedir dinero a sus contactos. El INCIBE también ha explicado a través de su canales oficiales lo que deben hacer los ciudadanos para evitar caer en esta última estafa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la estafa del WhatsApp.

WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes del mundo que utilizan miles de millones de personas en su día a día y esto lo saben los ciberdelincuentes, que se las han ingeniado para poder ganar un dinero estafando a los usuarios de esta aplicación propiedad de META. La última treta de estos hackers malos tiene que ver con la suplantación de la identidad de algunos usuarios para pedir dinero a sus contactos. Así que el INCIBE ha avisado sobre una práctica cada vez más extendida.

«Los ciberdelincuentes están utilizando cuentas de WhatsApp en iPhone sin actualizar para pedir dinero a sus contactos». Este es el titular de la noticia publicada por el INCIBE a través de su página web el pasado 14 de octubre y a la que le han dado una importancia alta de nivel 4. Este organismo ha informado que las personas afectadas han sido las que «utilizan WhatsApp en un iPhone y cuyos contactos reciben mensajes enviados desde su cuenta que ellas no han escrito».» Los mensajes aprovechan la confianza en una persona conocida. Las personas afectadas explican que sus familiares o amigos reciben mensajes desde sus cuentas de WhatsApp solicitando dinero», indica.

La estafa de los 980 euros por WhatsApp

«Desde INCIBE hemos identificado una oleada de consultas de usuarios cuyos contactos están recibiendo mensajes enviados desde sus cuentas de WhatsApp que ellos no han escrito. Los mensajes solicitan dinero para resolver una supuesta urgencia y facilitan una cuenta bancaria para realizar el pago», informa este organismo en su página web, donde también hace especial referencia a que «las personas afectadas siguen teniendo acceso a WhatsApp y no ven esos mensajes en su historial».

El INCIBE ofrece como solución a este problema mantener actualizado tanto el sistema operativo del iPhone como la aplicación WhatsApp. «Si sospechas que alguien utiliza tu cuenta, avisa a tus contactos por otro canal y conserva las pruebas. Si ya has enviado dinero, contacta inmediatamente con tu banco», informa este organismo, que también da algunos consejos para proteger la cuenta, que son los siguientes:

Comprueba y actualiza iOS.

Actualiza WhatsApp

Activa la verificación de los pasos.

Revisa los dispositivos vinculados.

Este último consejo es bastante importante. Para ello tendrás que entrar en Ajustes de WhatsApp y dirigirte a Dispositivos vinculados. Una vez dentro, tendrás que cerrar las sesiones que no conozcas. «No encontrar dispositivos desconocidos no descarta por sí solo un uso no autorizado», informan desde INCIBE. En caso de detectar que estás siendo víctima de la estafa, recomiendan hacer lo siguiente:

Avisa a tus contactos por otro canal.

Conserva las pruebas.

Actualiza primero el sistema operativo del iPhone.

Elimina WhatsApp y vuelve a instalarlo para recuperar el control de la cuenta.

En caso de recibir una petición de dinero o haberl pagado, desde INCIBE también recomiendan hacer lo siguiente: