Confirmado por la Guardia Civil: se está utilizando un mensaje de WhatsApp para estafar a gente y ya han caído miles de personas

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han advertido de un nuevo peligro que acecha en el mundo digital. La nueva estafa se centra en un mensaje de WhatsApp con un enlace que solicita votar por un familiar o coincide en un supuesto concurso de baile. Los mensajes traen consigo un enlace que dirige a una página fraudulenta. El objetivo es vincular un dispositivo externo a la cuenta de la víctima con el fin de tener acceso a la cuenta de WhatsApp de la víctima y acceder a sus contactos.

¿Cómo funciona la estafa?

El fraude comienza con un mensaje desde la cuenta de WhatsApp de una persona conocida. El mensaje pide ayuda para que un familiar o amigo gane un concurso de baile, facilitando un enlace para votar. El mensaje suele ir acompañado de una frase donde el premio incluye una beca y un lugar en el escenario. Este reclamo, acompañado de que se supone que el mensaje viene de una persona aparentemente conocida, hace que la víctima acceda al enlace confiando en quien aparentemente le pide ayuda.

Al acceder al link, la víctima llega a una interfaz que pide su número de teléfono y se le muestra un código acompañado de instrucciones para introducirlo en WhatsApp empleando la opción de vincular un dispositivo con el número de teléfono. Este código autoriza la vinculación de un dispositivo externo a la cuenta.

El ciberdelincuente puede acceder a la cuenta de WhatsApp y mandar mensajes a sus contactos bajo su nombre, mientras la persona afectada puede seguir mandando mensajes. Los delincuentes suelen utilizar las cuentas para pedir dinero a sus contactos o enviarles el mismo reclamo del concurso.

¿Qué hacer si has caído en la estafa?

En caso de no haber introducido ningún dato en la página, no hay problema, pero es importante estar atento a nuevas solicitudes o mensajes sospechosos.

Si ya se ha vinculado el dispositivo o si se están enviando mensajes desde tu cuenta de WhatsApp, las autoridades recomiendan seguir una serie de pasos. En primer lugar, es importante asegurarse de en qué dispositivos se encuentra abierta la sesión de WhatsApp y cerrar sesión en los que no se reconozcan.

En Android, abre WhatsApp y entra en el menú de los tres puntos > Dispositivos vinculados. En iPhone, accede a Configuración > Dispositivos vinculados.

Avisar a los contactos pertinentes es de vital importancia. Explicar la situación e instar a que no hablen enlaces externos. El INCIBE recomienda guardar las pruebas, capturar los reportes de fraude por si llegase a ser necesario. Por último, se recomienda activar la verificación en dos pasos.