Celia y Daniel, españoles trabajando en Alemania como conductores de autobús: «Ganamos 2.900 euros y pagamos alquiler de 550»

Daniel y Celia tienen una preferencia radiofónica en común. Todas las mañanas en el autobús que conducen ponen la radio en la onda 88.0 y, aunque estén muy lejos, les teletransporta a casa: «El eco de Radio Nervión en mi autobús es un recordatorio de casa, un puente sonoro que, aunque no se entienda, genera sonrisas y saludos en castellano de los pasajeros que entran», comentó Daniel a Radio Nervión.

En busca de una vida mejor

La vida juntó a estos dos españoles en Alemania, en distintas etapas de su historia, para buscar una situación económica mejor. «Yo me tuve que marchar con mis hijos porque me separé y me era imposible afrontar un alquiler. Ahora pago 880 euros por un piso luminoso con terraza, garaje, trastero grande e incluidos los gastos de luz, gas y agua. Allí rondaría los 1.000 euros sólo el alquiler, sin los extras», contó Celia.

Daniel, por su parte, aclaró que en el país germano cuando te dan un piso, te lo dan completamente vacío. «Yo estoy en un pueblo y me cuesta 550 euros; es pequeño y modesto, pero nos da para vivir a mi mujer, mis dos hijas y yo. Si te vas a vivir a Frankfurt, es, como es natural, más caro».

«Ganamos 2.900 euros y pagamos un alquiler de 550»

Además de que la vivienda es más barata que en España, añadió que, como conductores, cobran mucho más que aquí: «Aquí ganas según lo que hagas. La media va de los 2.800 a los 4.000 euros porque eso depende de la clase fiscal donde estés y de las horas extras que pongas los fines de semana; la media será de 2.900 euros».

Menús a 13 euros

El precio de la comida también es considerablemente inferior en Alemania, según afirman ambos. Daniel defendió este argumento enseñando una inmensa taza de café por la que pagó tan sólo 2,20 euros y aseguró que un menú puede costar alrededor de 13 euros, dependiendo del restaurante y de la comida en cuestión.

Ayudas por tener hijos

Celia, que puso rumbo al país centroeuropeo junto a sus dos hijos, resaltó principalmente las ayudas familiares. En Alemania percibe 255 euros por hijo hasta los 25 años, una cantidad fija para el conjunto de la población, sin tener en cuenta los ingresos familiares, y con la libertad total de gasto. Para más inri, los estudios son gratuitos y la universidad tiene un coste irrisorio: 300 euros por semestre, con el transporte y actividades culturales incluidos.

La sanidad, uno de los puntos fuertes

La sanidad es otro de los aspectos por los que ambos se deshacen en elogios. Los dos han detallado que pueden elegir profesional y acudir a la ciudad que deseen. Las citas no se demoran, no como aquí, y las pruebas, en numerosos casos, se hacen el mismo día.