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La tensión crece en la sanidad pública vasca. Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han protagonizado esta semana concentraciones multitudinarias ante los hospitales de Euskadi para exigir al Gobierno vasco y a la dirección de Osakidetza propuestas concretas que respondan a las reivindicaciones de la plantilla. Las cinco centrales mantienen la presión y han llamado a secundar la huelga convocada para el próximo 30 de octubre.

El conflicto tiene su origen en unas condiciones laborales pendientes de actualización desde hace más de 17 años y en la falta de avances que los representantes de los trabajadores denuncian en la negociación. Los sindicatos consideran insuficiente el borrador del nuevo Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo presentado por el sistema de salud vasco Osakidetza, al entender que no incorpora mejoras salariales ni propuestas concretas sobre cuestiones fundamentales para los profesionales.

Las centrales sindicales han advertido de que negociar no consiste en presentar un documento sin compromisos, sino en poner propuestas sobre la mesa, escuchar las aportaciones de los trabajadores y plantear mejoras que permitan alcanzar un acuerdo. A su juicio, la dirección del servicio vasco de salud sigue sin responder a las principales demandas de la plantilla.

Sin mejoras salariales mientras

Uno de los puntos más controvertidos es la ausencia de avances retributivos en el borrador. Los sindicatos cuestionan que Osakidetza presente una propuesta sin mejoras salariales cuando el Gobierno vasco se encuentra en pleno proceso de preparación de los presupuestos de 2027, en los que se decidirán los recursos destinados a la sanidad pública.

Las organizaciones consideran que este momento presupuestario resulta decisivo para concretar compromisos económicos y denuncian que las negociaciones no están ofreciendo respuestas a las necesidades de los profesionales. La falta de propuestas sobre salarios, jornada laboral y cargas de trabajo se ha convertido en uno de los principales motivos de las movilizaciones.

El conflicto no se limita a las retribuciones. Los sindicatos también reclaman una reducción de la jornada, el refuerzo de las plantillas, mayor estabilidad en el empleo, mejoras en los permisos y medidas para reducir la sobrecarga asistencial. Entre sus reivindicaciones figuran asimismo avances en conciliación, salud laboral y garantías para trabajar en euskera.

La huelga del 30 de octubre, primera gran prueba para Osakidetza

Las concentraciones de esta semana forman parte de una escalada de movilizaciones que las centrales ya habían anunciado en septiembre. SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han advertido de que mantendrán las protestas mientras no se produzcan avances concretos en la negociación.

La primera jornada de huelga está convocada para el 30 de octubre y el calendario sindical contempla otras cuatro jornadas en diciembre: los días 9, 10, 11 y 14. Las centrales reclaman que la dirección abandone las declaraciones generales y presente medidas capaces de responder a las necesidades de los distintos colectivos profesionales.

El pulso sitúa al Gobierno vasco ante el reto de reconducir la negociación y evitar que el conflicto laboral se prolongue. Los sindicatos sostienen que la mejora de las condiciones de trabajo depende de la voluntad política para asumir compromisos concretos. Por ahora, denuncian que el borrador presentado no ofrece las respuestas que esperan los trabajadores.

Con la huelga cada vez más cerca, la cuestión central es si Osakidetza y el Ejecutivo vasco pondrán sobre la mesa propuestas salariales y laborales suficientes para desbloquear una negociación que arrastra años de retraso. Las concentraciones de este semana reflejan que, a falta de avances, los sindicatos han optado por intensificar la presión.