Los psicólogos expertos coinciden: las personas que sonríen incluso cuando se sienten incómodas no lo hacen como burla, en realidad han aprendido a aliviar la tensión del momento así

Sonreír cuando alguien nos corrige, nos señala un error o nos coloca en una situación incómoda puede resultar desconcertante para quien está delante. A veces incluso puede interpretarse como una señal de burla, indiferencia o falta de respeto. Sin embargo, la psicología ha demostrado que una sonrisa no siempre refleja felicidad y que también puede aparecer cuando una persona experimenta vergüenza, nerviosismo o malestar. En determinados contextos, esa expresión puede ayudar a manejar la tensión social.

Una sonrisa no siempre significa alegría

La expresión facial humana es mucho más compleja de lo que parece. Expertos señalan que las expresiones faciales no constituyen un sistema infalible para conocer lo que siente otra persona, ya que el mismo gesto puede adquirir significados diferentes dependiendo de la situación y del contexto. Por eso, observar únicamente que alguien sonríe no permite concluir que se esté riendo de otra persona o que no se tome en serio una conversación.

De hecho, investigaciones han documentado el fenómeno de sonreír durante momentos de angustia. Un estudio encontró que las personas podían sonreír mientras experimentaban malestar y que este comportamiento podía desempeñar una función relacionada con la autorregulación y la presentación social. Es decir, la sonrisa puede aparecer como una forma de gestionar una situación emocionalmente complicada, aunque desde fuera pueda interpretarse de otra manera.

Una forma de rebajar la tensión

La sonrisa también tiene una dimensión claramente social. La investigación sobre las funciones de esta expresión distingue entre sonrisas relacionadas con el disfrute y otras que pueden servir para establecer afiliación, mantener vínculos o regular las relaciones con otras personas. En determinados intercambios, mostrar una expresión amable puede contribuir a suavizar el ambiente y comunicar que no existe intención de enfrentamiento.

Esto ayuda a entender por qué alguien puede sonreír después de escuchar una crítica o recibir una corrección. La reacción puede ser automática y estar relacionada con el deseo de disminuir la incomodidad del momento. Un estudio sobre comportamiento facial incluso relacionó las sonrisas no asociadas al disfrute con funciones de apaciguamiento y regulación social, aunque eso no significa que todas las sonrisas incómodas tengan necesariamente ese origen.

Por eso, para la psicología, sonreír mientras alguien nos corrige no demuestra que nos estemos burlando de esa persona. Puede ser una respuesta nerviosa, una manera de aliviar la tensión, una estrategia aprendida para desenvolverse en situaciones sociales o simplemente una reacción espontánea ante la incomodidad. La evidencia científica sí respalda que las sonrisas pueden aparecer en situaciones de malestar, pero no permite atribuir automáticamente una única explicación psicológica a todas las personas que reaccionan de esta manera.