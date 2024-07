Estas apps son tus aliadas para el control de la diabetes

Gestionar la diabetes se ha vuelto más accesible y eficiente. Por esa razón, ya no hay excusa para no tener un buen control sobre esta enfermedad, que en España afecta a un alto porcentaje de población, concretamente al 8,7 % de la población entre 20 y 80 años. Aquí te muestro una selección de las mejores apps disponibles para dispositivos iOS y Android que te ayudarán a mantener tus niveles de glucosa bajo control y mejorar tu calidad de vida. Aunque alguna esté en inglés, son apps a las que no es conveniente perder el rastro.

One Drop for Diabetes Health

One Drop es una aplicación que integra el seguimiento de la diabetes con otras condiciones de salud, como la hipertensión. Ofrece una sincronización perfecta con dispositivos como Fitbit y Apple Watch, permitiendo una monitorización detallada de la glucosa y la presión arterial. Además, puedes pedir tiras reactivas y un medidor de glucosa Bluetooth directamente desde la app.

Descargar para iOS y para Android

OneTouch Reveal

Esta es una aplicación gratuita diseñada para trabajar con los medidores OneTouch Verio. Proporciona herramientas codificadas por colores para el seguimiento de glucosa, un registro preciso de patrones a lo largo del tiempo y alertas en tu smartphone cuando algo no está bien. Una indudable ayuda que es indispensable para quienes lidian con la diabetes a diario.

Descargar para iOS y para Android

Glucose Buddy

Una app que ofrece una visión integral para la gestión de la diabetes, incluyendo coaching para una mejor educación sobre esta enfermedad. La aplicación también cuenta con un calculador automático de A1C y un curso educativo de 12 semanas para nuevos usuarios. Es ideal para aquellos que buscan una guía completa en su día a día.

Descargar para iOS y para Android

Diabetes Connect

Diabetes Connect se destaca por su interfaz simple y fácil de usar, perfecta para quienes no están tan familiarizados con la tecnología, como es el caso de las personas mayores. Permite registrar niveles de glucosa y otros datos de salud de manera sencilla y cómoda, presentándolos en gráficos claros y comprensibles incluso a personas mayores.

Descargar para iOS y para Android

mySugr

mySugr es una herramienta completa que permite registrar y monitorizar los niveles de glucosa, escanear alimentos y seguir actividades físicas. La versión Pro, disponible mediante suscripción, añade funciones avanzadas como informes en PDF y Excel, recordatorios y desafíos personalizados.

Descargar para iOS y para Android

Dario Health

Esta app facilita el monitorización integral de la salud, proporcionando información sobre glucosa, presión arterial, peso y actividad física en una interfaz amigable. Se conecta directamente con dispositivos como el medidor Dario, la bomba de presión arterial y la báscula, ofreciendo datos precisos y actualizados.

Descargar para iOS y para Android

La gestión de la diabetes se ha simplificado de forma notable gracias a estas apps. Cualquiera de estas opciones puede ser un fantástico complemento a lo que te paute tu profesional de referencia, una muestra de cómo la tecnología se pone a nuestro servicio con cualquier aspecto de la salud.