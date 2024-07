10 cosas curiosas que puedes hacer con ChatGPT y no sabías

La inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas en numerosos aspectos. Puede que ya utilices la herramienta ChatGPT para muchas cosas, pero es el momento de que exprimas sus posibilidades mucho más allá. Te dejo 10 ideas con las que puedes sacar el máximo partido de la inteligencia artificial.

10 cosas para hacer con ChatGPT

No te limites a utilizar ChatGPT, como si fuese una versión más moderna de Google. La herramienta de inteligencia artificial más popular puede ser de gran ayuda en todos estos escenarios, sobre todo si haces un buen uso de los prompts para potenciar sus posibilidades.

Mejorar tus habilidades en poesía

Si eres aficionado o aficionada al mundo de la poesía, con la herramienta de inteligencia artificial, puedes inspirarte para nuevas creaciones. También puedes pegar alguno de tus textos y pedirle que lo analice o que lo mejore. Si tienes un evento como una boda y te han solicitado escribir unas palabras para los novios, ChatGPT puede ayudarte de manera personalizada. Pon los nombres de los contrayentes, alguna anécdota interesante que conozcas y deja que ChatGPT haga el resto.

Generar recetas personalizadas

Muy útil para aprovechar los ingredientes que tienes en el frigorífico. Escríbeselos y dile que te haga una receta totalmente personal, así podrás posponer la bajada al supermercado para más adelante. Incluso puede darte ideas para alguien que tenga algún tipo de intolerancia alimentaria.

Crea tu propia aventura

Si tienes entre 40 y 50 años, seguro que recuerdas esos libros que se pusieron tan de moda en los años ochenta que se llamaban “Crea tu propia aventura». Pues también puedes hacer tu historia personalizada. Imagina que tienes invitados en tu casa o has de organizar un cumpleaños infantil. Si le pides a ChatGPT que cree una historia que vaya paso a paso, y en la que las personas implicadas deban resolver acertijos o responder preguntas, lo vas a tener muy fácil.

Sugerencias de itinerarios de viaje

Esta es una de mis favoritas. Tienes tres días libres y deseas escaparte a cualquier destino europeo o nacional. Le pides que te haga un itinerario totalmente personalizado con cosas interesantes para ver, lugares de ocio y de restauración, y lo vas a tener mucho más fácil.

Mejorar una lengua extranjera

Tienes tu profesor de idiomas totalmente gratis gracias a esta herramienta. Pregúntale todo lo que le harías a tu profesor, pídele que te haga ejercicios personales para tu nivel, pega un texto que hayas escrito en otra lengua y le pides que lo corrija o te haga nuevas sugerencias.

Aprender historia

En ningún caso la historia es algo aburrido, y puedes solicitarle a ChatGPT que te cuente curiosidades históricas para entretenerte. No solamente se trata de pasar el rato, sino de aprender algo más y tener interés por seguir adquiriendo cultura.

Recomendaciones para ver en la TV

Seguro que a veces te ha pasado que, a pesar de que cuentas con alguna que otra plataforma de contenidos en streaming, no sabes qué ver. Es un excelente momento para que le preguntes a la inteligencia artificial que te haga un listado de películas, series y documentales que se están emitiendo en la plataforma que utilizas y que vaya con tus gustos.

Interpretación de sueños

El mundo de los sueños tampoco es un problema para ChatGPT. Te has levantado de la cama y has tenido uno que te ha dejado pensando más de la cuenta. Escríbelo con el máximo detalle y pídele a esta herramienta que haga una interpretación. Los resultados seguro que te sorprenden.

Organizar horarios

Muy útil para quienes trabajan desde casa y necesitan tener el equilibrio perfecto entre el mundo laboral y el de descanso. Le puedes pedir que te organice un horario según tu estilo de vida, así podrás sacar buen partido de tu tiempo y optimizar cualquier tipo de situación.

Matar el tiempo

Si te encuentras delante de la pantalla del ordenador o de tu móvil y no sabes qué hacer, puedes proponerle entretenimiento. Uno de mis juegos favoritos es el de que me pregunte capitales del mundo, la verdad es que se me pasa el tiempo volando. Pero también puedes pedirle que te haga cualquier propuesta de juego para una situación concreta.

Gracias a ChatGPT puedes pasar momentos muy entretenidos, pero no solo eso, también es un excelente aliado para la productividad que va a ayudarte en multitud de situaciones diferentes. No te limites a hacer siempre lo mismo, sino a descubrir cuáles son todas sus posibilidades.