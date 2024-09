La estafa del seguro de coche que debes evitar y que llega por correo electrónico

Una nueva modalidad de estafa vuelve a llamar la atención, en este caso se trata de una que hace referencia a tu seguro de coche, y que promete hacerte un regalo si contestas rápidamente una encuesta. Estas son las claves para no caer en la estafa del seguro de coche que está comenzando a hacerse viral.

Así es la estafa del seguro de coche

Este mediodía un correo electrónico llamó mi atención. Se hace pasar por una conocida aseguradora, y aunque no hay que ser demasiado espabilado para darse cuenta de que se trata de una estafa en toda regla, te voy a dar las claves para terminar demostrarte el burdo sistema con el que pretenden engañar a muchas personas. Que sea burdo no quiere decir que no resulte efectivo, ya que hay personas que en cuanto ven que algo les puede salir gratis, no reparan en pinchar y avanzar por conseguir el objetivo propuesto.

Lo primero que llama la atención de este correo es su diseño totalmente desactualizado, y en el cual se dirigen a ti por tu nombre y apellido todo junto y realizado de manera bastante poco cuidada. Además, en caracteres tipográficos muy grandes para captar la atención. Después, el logo de la compañía de seguros para tratar de dar credibilidad y el formato de fecha, que es sospechoso porque en España no utilizamos esa manera de escribirla.

Pero ahora viene lo más grande, se dirigen a mí como clientes de la compañía y yo no lo he sido nunca. Pero es más, yo no tengo coche, por tanto aquí te puedes terminar de dar cuenta de que se trata de algo bastante poco cuidado.

Si rellenas esa supuesta encuesta vas a recibir un kit de emergencia de coche, pero basta a echar un vistazo a la gramática y la ortografía para comprobar que han echado mano del peor traductor del mundo. Está plagado de errores, ortográficos y gramaticales, y la concordancia tampoco está para tirar cohetes.

Quienes deseen realizar esa “encuesta” no van a conseguir ese kit de emergencia, sino que los ciberdelincuentes que están detrás recaben tus datos personales para bien venderlos o para realizar estafas algo más elaboradas. Y es que este correo electrónico cuenta con todos los elementos para ser desechado a la primera de cambio, pero desgraciadamente, hay personas que todavía sigue cayendo.

Pero para finalizar, lo que hay debajo del cuerpo del correo ya también es de traca. Han puesto en inglés el típico mensaje que hay que poner obligatoriamente por si quieres dejar de recibir esos correos. Curioso, porque yo nunca me he suscrito a la lista de correos de esa aseguradora. Pero lo mejor de todo es que remite a una dirección del estado norteamericano de Texas. Se trata de un centro comercial.

Por tanto, si recibes este peculiar correo electrónico que no es más que una estafa del seguro de coche, ya sabes cuál es el lugar más adecuado para dejarlo, el buzón de “Elementos eliminados de tu gestor de correo electrónico.

Cada día, los ciberdelincuentes van tratando de buscar nuevos métodos para obtener información en forma de datos o bien, directamente sacarte dinero de la forma más variopinta.