Escribe así la carta a los Reyes Magos para que llegue a tiempo

En una semana los Reyes Magos volverán a traer ilusionante todos los hogares y los niños son los protagonistas de estos momentos. Para que los deseos se cumplan hay que escribir la carta a sus majestades, y hay una forma en la que se garantiza que esas misivas van a llegar. ¿Deseas saber más? Toma nota de todo lo que debes hacer para que tu carta, los Reyes Magos de Oriente llegue en el momento oportuno.

Cómo escribir y mandar tu carta a los Reyes Magos

Cada año, el servicio de correos habilita una web para que escribamos nuestras cartas. Es el Departamento de Envíos Extraordinarios, una página en la que cualquiera puede dejar constancia de su misiva para que su contenido llegue a tiempo. ¿Deseas saber cómo hacerlo?

Es muy sencillo, tras entrar en la web y aceptar la política de privacidad, tienes que elegir las 4 llaves que habilitarán la apertura de la puerta del Departamento de Envíos Extraordinarios. Solo quienes tengan las llaves correctas, conseguirán poder enviar la carta y asegurarse la recepción de su regalos.

Una vez que lo has hecho, eliges tu rey favorito girando unos cubos, y comienza lo bueno, la escritura de la carta. Recuerda poner todos tus regalos y recordar a tu rey lo bueno que has sido. Piensa que los Reyes Magos te han estado vigilando durante todo el año, por lo que no puedes mentir. Tampoco pidas demasiados regalos, porque los camellos tienen capacidad limitada de carga.

Finalmente, perfuma y decora tu carta con todo aquello que te gusta, desde el aroma de chuches a purpurina o estrellas de nieve.

Tendrás, como último paso, que acercar la carta a la ventana para que salga volando y llegue a Oriente sin demora, junto con las cartas de millones de niños. Ya hay muchos que han escrito tu carta, si todavía no lo has hecho ahora es el momento de ponerse manos a la obra y escribir la tuya. No olvides decorarla bien bonita para que a los Reyes Magos le haga mucha ilusión. ¡Y si has sido malo ta traerán carbón!

Así de sencillo es enviar tu carta a los Reyes Magos gracias al Departamento de Envíos Extraordinario de Correos. Date prisa y no lo dejes para última hora, a medida que vayan llegando las cartas a Oriente, los Reyes Magos y la buscando los regalos y cargando los camellos. Seguro que este año tus deseos se cumplen y podrás tener todo aquello que deseas.