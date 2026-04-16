El error humano sigue detrás del 60% de los ciberataques: así quiere resolverlo Zepo

La mayoría de las empresas sigue sin saber qué empleados son más vulnerables a los ciberataques que están ocurriendo en ese mismo momento. Este punto ciego, donde coinciden el error humano y la desconexión entre sistemas de seguridad, es hoy uno de los principales riesgos para las organizaciones. Zepo Intelligence busca resolverlo con una nueva plataforma que conecta en tiempo real la detección de amenazas con el comportamiento de los usuarios, convirtiendo cada ataque en una acción preventiva.

En este contexto, Zepo Intelligence ha lanzado una nueva plataforma que busca cerrar esa brecha por primera vez: un ecosistema que conecta en tiempo real la detección de amenazas con la formación de los empleados, convirtiendo cada ataque bloqueado en una acción preventiva inmediata.

Actualmente, las organizaciones operan con sistemas separados. Por un lado, herramientas que detectan ataques en tiempo real; por otro, plataformas que evalúan cómo responden los empleados ante simulaciones. Sin embargo, ambos mundos no comparten información entre sí. El resultado es una acumulación de datos que no se traduce en decisiones automáticas ni en una reducción real del riesgo.

«Los equipos de seguridad no tienen un problema de datos, sino de arquitectura», explica Antonio Muñoz, CEO de Zepo Intelligence. «Las herramientas actuales generan inteligencia valiosa, pero lo hacen de forma aislada. Esa desconexión es lo que deja expuestas a las organizaciones».

La propuesta de Zepo consiste en unificar ambos sistemas bajo un mismo modelo de datos. Esto permite que cada amenaza detectada active automáticamente simulaciones y formación específicas para los empleados afectados, mientras que el comportamiento de estos ajusta continuamente las medidas de protección.

El resultado es un sistema que evoluciona con el tiempo: identifica patrones de riesgo, anticipa vulnerabilidades y actúa sin necesidad de intervención manual.

Además, la plataforma permite a las organizaciones medir de forma precisa su nivel de riesgo y justificar sus decisiones ante auditorías, reguladores o consejos de administración, utilizando datos reales y no estimaciones.

Con esta propuesta, Zepo Intelligence plantea un cambio de enfoque en la industria: pasar de un modelo basado en herramientas aisladas y análisis manuales a un sistema integrado capaz de aprender y adaptarse de forma continua.

«Cuando la detección y la prevención comparten el mismo modelo de datos, la ciberseguridad deja de ser reactiva y se convierte en un sistema que aprende», añade Muñoz. «Ese es el cambio que define el futuro del sector».