tLa aplicación WhatsApp sigue trabajando en la incorporación de funcionalidades que la hagan más atractiva. La siguiente novedad permitirá dinamizar tus grupos de WhatsApp y consiste en la creación de encuestas en los chats grupales. Quiere ponerse a la altura de otras aplicaciones como Telegram, que ya lleva la friolera de 4 años con esta posibilidad en su app. De momento no se conocen demasiados detalles, pero es algo que ya ha sido confirmado y que se encuentra en fase beta. De momento se desconoce cuándo podrá incorporarse, al igual que las reacciones a los mensajes.

Encuestas en chats grupales

Los chats grupales de WhatsApp posibilitan una comunicación divertida y eficaz. ¿Quién no está en diversos grupos? Desde el de los compañeros de gimnasio, el de antiguos alumnos o el de mamás y papás de la clase de tus hijos. Cualquier ocasión es buena para crear alguno, incluso si van a tener poco tiempo de duración.

Con la creación de encuestas podrían resolverse cuestiones tan interesantes como decidir cuál va a ser el regalo a la maestra de la clase en junio, elegir si se hace una derrama o no en el grupo de tu comunidad de vecinos o decidir el lugar de la cena de empresa. Parece que no, pero la creación de encuestas en los grupos puede ser más que interesante.

WhatsApp is finally working on end-to-end encrypted group polls for a future update! What features should polls support?

Follow me for more updates 🔥 pic.twitter.com/11d9imdVOV

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 7, 2022