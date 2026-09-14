Dreame se adelanta y da la bienvenida al otoño con 3 ofertas clave para la renovación del hogar

Aunque parezca increíble, apenas unos pocos días atrás todavía seguíamos disfrutando de los largos días de verano, y en algo más de una semana daremos la bienvenida a una nueva estación. El otoño significa disfrutar más de nuestro hogar y más planes en casa, por lo que prepararnos para la nueva época, renovar nuestro hogar y mantenerlo limpio se convierte en una prioridad.

Para celebrar la llegada de esta nueva temporada y que limpiar la casa deje de ser una preocupación, Dreame Technology, líder mundial en soluciones para el hogar y el estilo de vida inteligentes, ha anunciado unas ofertas exclusivas en la próxima semana. Estos descuentos estarán disponibles hasta el 22 de septiembre en algunos casos, tanto en la web oficial de Dreame como en Amazon. Aquí 3 soluciones Dreame imbatibles:

L10s Ultra Gen 3: El superventas para una limpieza autónoma

Uno de los robots aspiradores más vendidos de la marca, diseñado para automatizar la limpieza diaria con una potente capacidad de aspiración, fregado inteligente y un mantenimiento prácticamente sin intervención.

Limpieza de bordes y rincones: Su tecnología de doble brazo flexible extiende las mopas para alcanzar bordes y esquinas con mayor precisión.

Su tecnología de doble brazo flexible extiende las mopas para alcanzar bordes y esquinas con mayor precisión. Potencia de succión superior: La tecnología Vormax™ de 25.000 Pa permite recoger polvo, pelos de mascotas y suciedad incrustada, incluso en alfombras.

La tecnología Vormax™ de 25.000 Pa permite recoger polvo, pelos de mascotas y suciedad incrustada, incluso en alfombras. Limpieza inteligente de alfombras: Las mopas se elevan hasta 10,5 mm para evitar el contacto con las alfombras durante la aspiración.

Las mopas se elevan hasta 10,5 mm para evitar el contacto con las alfombras durante la aspiración. Mantenimiento manos libres: El PowerDock™ multifunción automatiza el mantenimiento del robot, mientras que el sistema AceClean™ DryBoard ayuda a reducir la acumulación de residuos y los malos olores.

Oferta: 379 € (PVPR: 499 €, lo que supone un ahorro de 120 €). Esta oferta estará disponible hasta el 22 de septiembre.

Aqua10 Ultra Roller Complete: El buque insignia para los consumidores más exigentes

El robot aspirador definitivo para quienes buscan una limpieza de máximo nivel con la mínima intervención. Como primer robot aspirador del mundo con tecnología de cambio automático de mopas, combina innovación y rendimiento para ofrecer un fregado más higiénico y eficaz.

Fregado revolucionario con AquaRoll™: Sustituye las mopas tradicionales por un rodillo que se limpia y renueva continuamente con agua limpia, ayudando a eliminar incluso las manchas más difíciles.

Sustituye las mopas tradicionales por un rodillo que se limpia y renueva continuamente con agua limpia, ayudando a eliminar incluso las manchas más difíciles. Cambio automático de mopas: Adapta automáticamente el sistema de limpieza a cada tarea, reduciendo la intervención manual.

Adapta automáticamente el sistema de limpieza a cada tarea, reduciendo la intervención manual. Protección inteligente de alfombras: AutoSeal™ crea una barrera alrededor del rodillo al detectar una alfombra, evitando el contacto con el agua.

AutoSeal™ crea una barrera alrededor del rodillo al detectar una alfombra, evitando el contacto con el agua. Higiene avanzada a 100 °C: ThermoHub™ limpia el rodillo a 100 °C para eliminar residuos y grasa y mantener una mayor higiene.

ThermoHub™ limpia el rodillo a 100 °C para eliminar residuos y grasa y mantener una mayor higiene. Navegación con Inteligencia Artificial: Reconoce y esquiva obstáculos en tiempo real, trazando rutas eficientes incluso en condiciones de poca luz.

Oferta: 699 € (PVPR: 1.199 €, lo que supone un espectacular ahorro de 500 €). Esta oferta estará disponible solo hasta el 17 de septiembre.

H12 Pro Ultra: La fregona eléctrica definitiva para olvidarte de la mopa tradicional

La solución perfecta para sustituir la mopa tradicional, combinando aspirado y fregado en una sola pasada para eliminar eficazmente todo tipo de suciedad con el mínimo esfuerzo.

Detección inteligente de suciedad: Ajusta automáticamente la potencia de succión y el flujo de agua en función del nivel de suciedad detectado.

Ajusta automáticamente la potencia de succión y el flujo de agua en función del nivel de suciedad detectado. Limpieza de bordes por ambos lados: Su cepillo llega hasta los bordes izquierdo y derecho, reduciendo las zonas sin limpiar junto a paredes y zócalos.

Su cepillo llega hasta los bordes izquierdo y derecho, reduciendo las zonas sin limpiar junto a paredes y zócalos. Autolimpieza y secado con aire caliente: Tras la limpieza, el rodillo se autolimpia con agua a 60 °C y se seca automáticamente en aproximadamente 30 minutos, ayudando a prevenir la humedad y los malos olores.

Tras la limpieza, el rodillo se autolimpia con agua a 60 °C y se seca automáticamente en aproximadamente 30 minutos, ayudando a prevenir la humedad y los malos olores. Menos enredos de pelo: Su raspador rígido ayuda a cortar y retirar los pelos atrapados en el rodillo, facilitando el mantenimiento.

Oferta: 179 € (PVPR: 299 €, con un ahorro de 120 €). Esta oferta estará disponible solo hasta el 20 de septiembre.