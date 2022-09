¿Cuál es la diferencia entre software y hardware?

Cuando hablamos de tecnología o de dispositivos que funcionan gracias a ella, debemos hacer la diferenciación entre software y hardware. Son dos conceptos que siempre van juntos, uno no se entiende sin el otro. En este artículo vamos a descubrir cuáles son las características de cada uno de una manera sencilla y comprensible para cualquiera.

Software y hardware

Aunque son términos que no se sientan ninguna dificultad, si atendemos a la etimología de estas palabras en inglés lo veremos más claro. Verás que andas llevan el sufijo ware. Este término significa maquinaria, mercancía o producto. En el caso de software, hablaríamos de «maquinaria suave», y en el de hardware, de «maquinaria dura».

Software

Vayamos por la denominada maquinaria suave. El software no es más que el conjunto de programas destinados a hacer que funcione un dispositivo. Si estás leyendo este artículo desde un teléfono móvil Android, el software sería la versión de Android instalada en tu ordenador teléfono. Pero también, deberíamos hablar de software cuando utilizas alguna aplicación de las que tienes en el móvil.

Hardware

Aquí hemos dicho que estaríamos hablando de maquinaria dura. El hardware de cualquier dispositivo móvil o electrónico es el conjunto de componentes físicos con los que cuenta. En el caso de un ordenador, el hardware estaría compuesto por la fuente de alimentación, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, etc… Lo mismo pasaría con un teléfono móvil, el hardware es la pantalla táctil y, si pudiésemos abrir el teléfono, todas aquellas partes electrónicas que conforman el conjunto. En el caso de un ordenador, podemos tener multitud de marcas que fabrican para aquellos equipos que funcionan con Windows, mientras que es Apple la que fabrica el hardware de sus propios ordenadores. A la hora de elegir, solamente se trata de gustos.

Un binomio perfecto

Podríamos decir que el hardware es lo que se puede tocar con los dedos, y el software, todo aquello que hace funcionar al hardware. Puede darse el caso de dos equipos que tengan el mismo hardware, pero distinto software. Por ejemplo, dos personas que compran un ordenador con las mismas especificaciones, y el primero lo hace funcionar con Windows 11, y el segundo, con Windows 10.

Si existen fallos de hardware, será necesario reemplazar esas partes o arreglarlas para que todo el conjunto pueda funcionar. En el caso de errores de software, el hardware no estaría afectado, pero hasta que el software no quede arreglado no podremos funcionar. Pensemos en el caso de que tenemos una aplicación móvil que empieza a dar fallos. Todo el teléfono en su conjunto está perfecto, por lo que habría que reinstalar esa aplicación, el software, para que todo volviera a funcionar bien.

El software ya ha llegado a lugares a los que hasta hace algunos años era impensable. Pongamos el caso de los coches. Aquellos que tienen un nivel alto de tecnificación en cuanto software, puede no funcionar en el caso de que haya un error en él. Pero lo mismo puede ocurrir con nuestro robot de cocina pon muchos de los electrodomésticos que tenemos en casa.

¿Sabes ya cuál es la diferencia entre software y hardware? Por supuesto que sí, es algo que no tiene mayor complejidad. Simplemente has de quedarte con la idea de que ambos son necesarios para el buen funcionamiento de todo el conjunto.