Cómo ver tus suscripciones en un iPhone

Hay muchísimos servicios que utilizamos desde nuestro iPhone que requieren de una suscripción. Es el típico ejemplo de aplicaciones que compramos por un periodo de tiempo determinado y que, justo en el vencimiento, debemos seguir pagar para seguir utilizándolo. Hoy vamos a enseñarte cómo ver tu suscripciones en un iPhone de una manera muy simple.

Así verás tus suscripciones en un iPhone

Lo primero que debes hacer es pulsar sobre el icono de Ajustes que verás en la pantalla principal. Una vez que lo hayas hecho, lo que aparece arriba del todo es tu nombre de usuario y justo debajo 4 epígrafes. El último es el de suscripciones, pulsa sobre él.

Cuando lo hagas, aparecerán en la parte superior todas las suscripciones que tienes activas en ese momento en tu iPhone.

Se muestra información del precio y de cuándo es la fecha de vencimiento. Justo debajo, aparecen aquellas suscripciones que has utilizado en algún momento, pero que ya no empleas.

Cómo dar de baja una suscripción

Si deseas dar de baja una suscripción que tienes activa, lo único que debes hacer es pulsar sobre ella y buscar el enlace a cancelar suscripción. Es muy evidente porque aparece en color rojo.

Una vez que pulsas sobre ese enlace, la suscripción continuará estando activa hasta que acabe el periodo de pago. Es decir, si pagaste por una suscripción que vence más adelante y la das de baja, podrás seguir utilizándola, pero cuando llegue la fecha de vencimiento no se te cobrará nada. Este sistema está muy bien cuando deseamos seguir empleando la suscripción pero no continuar con ella. Así evitaremos que se nos olvide no renovarla y que se nos vuelva a cobrar.

El modelo de suscripción, en auge

Cada vez son más las aplicaciones que puedes descargar de manera gratuita, pero que para utilizar todas sus funcionalidades debes suscribirte. Y es que cuesta más encontrar aplicaciones de un pago único y que valen para toda la vida que otras que siguen el modelo anteriormente descrito.

La suscripción asegura que si un usuario está contento con una aplicación, la esté pagando de manera permanente. Para aprovechar los mejores precios, siempre es deseable pagar la suscripción por el máximo periodo de tiempo posible. Suele ser mucho más barato pagarla por un año que pagarla mensualmente. El descuento suele estar en torno al 20 %, por lo que te puedes ahorrar dos meses de suscripción si pagas de forma anual.

Así que, el momento de la suscripción está en plenitud, ya que supone una forma de garantizarse ingresos. Tanto las empresas como la propia Apple, cuya tienda de aplicaciones es un gran escaparate para poder vender tu desarrollo.