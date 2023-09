Cómo silenciar los estados de WhatsApp de algunos de tus contactos

¿Quién no tiene entre sus contactos alguien que retransmite su vida mediante los estados de WhatsApp? Si deseas silenciar los estados de alguno de tus contactos, esta es la manera en la que lo puedes hacer. Un proceso simple y sencillo que te ayudará a ganar en tranquilidad. Sí, hay gente muy pesada.

Silenciar los estados de WhatsApp

Los estados de WhatsApp, aparecidos en 2017, son una manera de mostrar un contenido en forma de foto, video, texto o nota de voz. Pero hay quien no duda en publicar todo en su estados de WhatsApp y puede llegar a resultar molesto. Como muestra, esto que he encontrado recientemente de uno de mis contactos.

Sí, cada punto representa una foto. Agotador de ver, se trata de un contacto que se encuentra de viaje y parece más preocupado en retransmitir su periplo por WhatsApp que de vivirlo. Pero esta opinión, muy subjetiva, me ha dado pie a mostrarte cómo puedes silenciar los estados de WhatsApp de alguien, así que toma nota de cómo poder hacerlo y despreocuparte un poquito. No temas, ese contacto no sabe lo que has silenciado sus estados de WhatsApp y además, es un proceso reversible.

Antes de explicarte cómo se hace, hay que reseñar que el proceso es igual para iPhone que para un dispositivo Android. Para silenciar los estados de WhatsApp de uno de tus contactos, de precisamente a sus estados, y a la derecha, verás que hay tres puntitos. Pulsa sobre ellos y se abrirá un menú emergente. Pulsa sobre «Silenciar».

Una vez que lo has hecho, la aplicación te va a pedir confirmar la acción. En el menú emergente que sale, pulsa sobre «Silenciar» y así tendrás sus estados de WhatsApp totalmente silenciados. Es decir, cuando publique cosas nuevas, no será notificado, ni te aparecerán en el listado de estados de WhatsApp.

Revertir el proceso: volver a ver sus estados

Tal y como te he comentado, se trata de un proceso reversible y puedes volver a ver los estados de esta persona cuando se haya relajado un poquito en el ritmo de publicación. Es un proceso muy sencillo, así que toma nota.

Vete a la pestaña de los estados y baja hacia el final de todo. Allí verás el purgatorio de los estados de WhatsApp, es decir, aquellos contactos que están silenciados.

Pulsa sobre el contacto al cual le quieres quitar el castigo. Vuelve a parecer un mensaje similar al que nos salía al principio, pero al revés. Debes pulsar sobre «Desactivar silencio».

Lo único que queda por hacer es que confirmes la acción pulsado de nuevo sobre «Desactivar silencio».

Silenciar, aunque sea de manera temporal, los estados de WhatsApp de algunos de tus contactos es una forma práctica y sencilla de tener la mente un poco más tranquila. Hay que reconocer que algunos de nuestros contactos pueden llegar a ser bastante asfixiantes con respecto a sus publicaciones.