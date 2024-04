Cómo ocultar publicaciones de Facebook a determinados contactos

Las publicaciones de Facebook pueden ser a veces algo comprometedoras. La razón es muy simple, deseamos expresar algo en nuestro muro y no deseamos que se enteren algunos contactos. No te preocupes, es algo muy sencillo de hacer. Ocultar algunas publicaciones de Facebook a algunos de tus amigos tan sencillo como seguir estos pasos.

Cómo ocultar publicaciones en Facebook

El proceso se realiza igual tanto desde un dispositivo móvil como desde un ordenador. Lo primero que debes hacer es crear una nueva publicación, en la que escribes el texto y si lo deseas, lo acompañas de fotografías y de vídeos. Comprobarás que en la parte superior aparece cuál será el público que verá lo que vayas a escribir. En mi caso particular, todas mis publicaciones van por defecto a mis amigos de Facebook.

Pues para cambiar la privacidad de tus publicaciones en Facebook, simplemente deberás pulsar ese botón. Verás que hay muchas opciones disponibles, pero habrás de seleccionar aquella que pone ‘Amigos, excepto’.

Una vez que pulsas en esa opción, verás que arriba del todo aparece marcada la opción ‘Conocidos’. Deberás desmarcarla y continuar con el proceso. Lo que te interesa es que algunos de tus amigos concretos no vean la publicación que vas a realizar. Una vez que has desmarcado la opción ‘Conocidos’, elige aquellos contactos que no verán la publicación y finaliza el proceso pulsando arriba a la derecha ‘Listo’. Desde ese momento, lo que vas a publicar en Facebook quedará oculto para esos contactos, que podrán ser todos aquellos que desees.

Este proceso tan sencillo es una manera muy simple de preservar tu privacidad, ya que tienes el control absoluto sobre quién va a ver lo que vas a publicar. Hay ocasiones en las que alguna publicación se puede volver en nuestra contra, por esa razón, gracias a este sistema puede evitar algún que otro contratiempo si piensas que alguien en concreto se va a molestar por lo que publique. O bien, simplemente, no deseas que esa persona en concreto sepa sobre algún aspecto de tu vida.

La mejor manera de hacer un buen uso de la redes sociales es manteniendo siempre la privacidad según nuestras necesidades. Sabemos que este tipo de redes son una puerta abierta a muchas cosas, pero es necesario en algunas ocasiones poner coto a lo que vamos publicando. Ahora no tienes excusa y podrás configurar tus publicaciones en Facebook, a tu medida, sin preocuparte, de que pueda decir alguna persona sobre algo que hayas dejado en tu muro. Ocultar algunas publicaciones en Facebook es un sano ejercicio y como puedes comprobar, algo muy sencillo de hacer.