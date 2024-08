Cómo fotografiar la luna bien este verano si tienes un iPhone

Fotografiar la luna con un teléfono móvil suele tener resultados bastante desazonadores. Anoche fue la denominada luna de esturión, y tuve oportunidad de subir a la montaña a realizar una fotografías con mi iPhone. Te muestro cómo ejecute el proceso, es bastante sencillo, para obtener unos resultados bastante decentes. Quítate de la cabeza la idea de apuntar con tu teléfono y disparar, nunca va a salir bien.

Puedes fotografiar la luna así con tu iPhone

Para hacer una fotografía bastante decente de la luna con tu iPhone debe seguir una serie de pasos para realizarlo correctamente, te los muestro aquí y te invito a que lo pongas en práctica. Es obvio decir que no solamente va a funcionar con la luna llena, se puede probar en diferentes fases. Y aunque no he tenido la oportunidad de hacerlo con un teléfono Android, prometo ponerme en breve, entiendo que también puede funcionar en este tipo de dispositivos.

En primer lugar, debes activar la cámara de tu iPhone y seleccionar el modo vídeo. Sí, para hacer una buena foto de la luna tenemos que grabarla en vídeo.

Aunque he visto en algunos tutoriales que es recomendable poner la grabación de vídeo a 4K y 60 fps, yo no ejecuté este paso. Me quedé en la configuración por defecto, 1080p a 60 fps. Entiendo que si lo hubiera hecho en 4K, probablemente hubiera obtenido mejores resultados. En todo caso, para realizar el cambio, deberás pulsar en la esquina superior derecha del modo vídeo y seleccionar la opción 4K a 60 fps.

Ahora, cuando es cuando llega el momento crítico, apunta hacia la luna y aumenta el zoom al máximo. Comprobarás que hay que tener un pulso bastante fino para mantener la luna dentro del encuadre. Una vez que lo hayas hecho, debemos bajar el deslizador que aparece en el enfoque hasta el máximo y, comprobarás que la luna deja de ser un objeto demasiado brillante para convertirse en algo mucho más natural. Empieza en este momento a grabar el vídeo.

Graba unos segundos de vídeo tratando de mantener un buen pulso, mucho mejor si utilizas un trípode, y a la vez, ve disparando fotografías mientras se realiza la grabación. Esto puedes hacerlo porque mientras se está grabando el vídeo, aparece un botón blanco en la parte inferior que, cada vez que pulsas, haz una foto. Realiza todas las que puedas, ya que tendrás mejores posibilidades de que alguna salga bien.

Ahora es el momento de comprobar los resultados, así que deja de grabar y ve a la galería de fotos a ver qué ha ocurrido. Si has realizado el proceso correctamente, como puedes comprobar, no es nada complicado, te vas a encontrar con una fotografía hecha con tu iPhone bastante decente.

Por supuesto, nada que ver como la que hizo mi hija sin realizar este método con otro dispositivo. Y es que hacer una foto es mucho más que apuntar hacia un objeto y disparar, todo requiere una preparación, pero este sistema es sencillo de aplicar y proporciona buenos resultados.

Aplica este método para fotografiar la luna con tu iPhone y seguro que obtienes resultados bastante decentes. Sin perder la noción de que se trata de un teléfono teléfono móvil y que no tenemos las mismas posibilidades que con una cámara compacta, puedes tener en tu mano fotografías de las que sentirte relativamente orgulloso.