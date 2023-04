Fotografiar la luna: verdades y mentiras de primera mano

Como sabrás, esta madrugada disfrutaremos ya de luna llena. Nuestro satélite siempre ha sido objeto de fotógrafos que, con más o menos fortuna, han sabido capturar toda su esencia. Ayer por la tarde salí a dar un paseo al atardecer por la hermosa huerta que circunda mi localidad. El paseo tampoco era casualidad, iba con dos armas en mis bolsillos. Por un lado, un iPhone 14 Pro Max, y por el otro, un Samsung Galaxy S23 Ultra. Probablemente, los dispositivos más potentes que puedas adquirir hoy en día.

Un experimento revelador

Hice un alto en el camino y me senté encima de una piedra. El sol todavía no se había puesto y lo tenía a mis espaldas, pero la luna ya asomaba. Era el momento de hacer una foto de nuestro satélite en igualdad de condiciones. Para ello active el zoom digital de ambos dispositivos al mismo número de aumentos. Tomé como referencia lo máximo a lo que puede llegar el iPhone, que son 15x. El Samsung va bastante más allá, llega a 100 aumentos. Los resultados pueden verse aquí debajo, en primer lugar, la fotografía tomada por el iPhone.

Y aquí la que tomé con el Samsung.

A decir verdad, no son fotos de una calidad muy superior, un teléfono móvil ya logra hacer fotografías fantásticas, pero nunca puede acercarse a la definición de una cámara estándar por puro problema físico, no hay espacio para colocar lentes que hagan su trabajo de manera natural. Ambas fotos son lo que son, no son para presumir de ellas en Instagram o en cualquier red social, es algo que da una muestra de cómo ha avanzado la óptica de los móviles y que resulta impensable hasta hace unos años.

Para objetos muy lejanos, hay que aplicar zoom digital y esto da como consecuencia que la fotografía tenga mucho ruido, aparece el grano y no queda nada bonito, pero de momento, es lo que hay. Proseguí mi paseo, y oscureció bastante más. Desde otra ubicación diferente repetí el experimento y los resultados fueron todavía peores. A 15 aumentos, ninguno de ellos consiguió dar la talla. La obra maestra captada por el iPhone es esta de debajo.

A continuación, la del Samsung con 15 aumentos.

Como diferencia reseñable, que el Samsung sacó un cielo más oscuro, pero ambas fotos son directamente para borrarlas, no son significativas de lo que estaba contemplando en ese momento.

Al brillar la luna con mucho más fuerza, lo único que se ve es una pelota de tenis borrosa, de tal manera que podría parecer una farola desenfocada. Resultados totalmente desazonadores y que siguen haciendo imposible capturar la magia de la luna llena con un teléfono móvil.

Explorar nuevos limites

Pero quería comprobar hasta dónde era capaz de llegar el Samsung Galaxy S23 Ultra, ya que es capaz de aplicar el zoom de 100 aumentos, es decir lo que ellos denominan zoom infinito. Sin encomendarme ni a dios ni al diablo, apunté a la luna llena y apliqué el zoom al máximo. El resultado es este que podéis ver aquí debajo.

Entonces ¿Cómo es posible que un teléfono a 15 aumentos saque una foto tan mala? ¿Por qué cuando está al zoom a tope parece tomada con una cámara seria?

El truco no lo he aplicado yo, de hecho la fotografía está sin procesar por mi parte. La marca Samsung aplica un procesado mediante inteligencia artificial, gracias al cual, cuando haces zoom infinito a la luna, se muestra de esta manera. Es decir, crea una imagen artificial, como una especie de máscara, que se superpone sobre tu fotografía original.

Por tanto, la foto que realicé con el teléfono móvil y que a tanta gente de mi entorno ha sorprendido tiene truco, pero yo no soy mago. Esto debe dar que pensar sobre hasta dónde podemos llevar el mundo de la fotografía. Es cierto que la marca coreana, ya lo explicó oficialmente, cuando un usuario de Reddit dio la voz de alarma, si bien el texto está en coreano. Como descargo, cabe reseñar que esta opción de aplicar ese filtro de manera automática puede ser desactivado por el usuario si así lo desea.

Como conclusión, probablemente estemos todavía años luz de tener en las manos por teléfono que sea capaz de realizar una foto de la luna bien hecha. Es más, creo que por motivos físicos, creo no será posible jamás, aunque quizás dentro de unos años deba desdecirme de esta afirmación. De momento, lo máximo que podemos aspirar es a esto.