Como Duolingo pero con inteligencia artificial: las apps gratis para aprender inglés que están arrasando ahora mismo en España

Las apps para aprender inglés se han convertido en una de las categorías más descargadas de las tiendas de aplicaciones. En España, encabezan desde hace meses el apartado gratuito de educación en Android. Duolingo sigue como la más popular, aunque ya no compite en solitario.

Junto a ese referente, varias aplicaciones gratuitas han empezado a apoyarse en la inteligencia artificial para practicar conversación y corregir errores en tiempo real. Otras mantienen un enfoque distinto y conectan al usuario con hablantes nativos de carne y hueso.

El resultado es una oferta amplia de herramientas para aprender inglés gratis, con funciones que hace pocos años solo estaban al alcance de una clase particular.

Estas son las aplicaciones que hoy pelean por los primeros puestos entre los usuarios españoles, según los principales rankings de descargas.

Busuu, la app para aprender inglés que ya funciona con inteligencia artificial

Busuu es una de las plataformas gratuitas más consolidadas para aprender inglés y la alternativa con más recorrido frente a Duolingo. Según Busuu, la aplicación supera los 120 millones de usuarios registrados y el inglés es su curso más demandado, con 26 millones de estudiantes.

La plataforma organiza el aprendizaje en niveles que van del A1 al C1, el nivel avanzado del Marco Común Europeo de Referencia. Reúne más de 2.500 horas de contenido y una comunidad en la que los propios hablantes nativos corrigen los ejercicios de otros usuarios.

Su incorporación más reciente es una función que Busuu presenta como un compañero de conversación con inteligencia artificial. El sistema arranca un diálogo improvisado sobre situaciones cotidianas, como pedir comida o reservar una cita, y el usuario responde con naturalidad.

Al terminar cada charla, la inteligencia artificial analiza las respuestas y devuelve correcciones de gramática y vocabulario adaptadas al nivel del estudiante. La práctica se ajusta de forma automática al progreso de cada persona y ofrece un espacio sin la presión de un interlocutor real.

La versión gratuita permite empezar el curso sin pagar, mientras que el acceso completo a la conversación automática y al resto de funciones avanzadas queda reservado a los planes de pago. Es una de las apps más completas para quien busca constancia.

Tandem, la app para aprender inglés con hablantes nativos

Frente a las apps que se apoyan en la inteligencia artificial, Tandem propone el intercambio directo entre personas. Según Tandem, la aplicación conecta a millones de usuarios que se enseñan idiomas de forma mutua, cada uno a partir de su lengua materna.

El sistema empareja a quien quiere aprender inglés con hablantes nativos interesados, a su vez, en practicar el español u otro idioma. Funciona con cualquier combinación de lenguas y admite a estudiantes de todos los niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados.

La conversación se sostiene por mensajes de texto, notas de voz y llamadas de audio o vídeo, con herramientas de corrección y traducción integradas en el propio chat. La comunidad revisa los perfiles nuevos para dar seguridad a los intercambios.

La descarga y el registro son gratuitos, y las funciones extra se ofrecen mediante una suscripción de pago opcional. Tandem resulta útil para quien ya tiene una base y quiere ganar soltura en la conversación real.

¿Qué apps para aprender inglés lideran las descargas gratis en España?

En el listado de aplicaciones de educación más descargadas en España, elaborado por Similarweb, Duolingo ocupa el primer puesto y Busuu se cuela entre las diez primeras. Tandem también aparece dentro del ranking, un reflejo del tirón que mantienen las apps para aprender inglés en el mercado español.

El mismo apartado incluye opciones de pago, como Preply, una plataforma que conecta al estudiante con profesores particulares de inglés por videollamada. Su modelo se basa en clases de pago, sin una versión gratuita real.

Para un primer contacto gratuito, Busuu ofrece el recorrido más estructurado gracias a sus niveles y a la corrección automática, mientras que Tandem encaja mejor en quien prioriza la práctica oral con personas reales. Ambas comparten el punto de partida, ya que se pueden usar gratis desde el primer día.