Cómo actualizar tus apps en un iPhone o iPad

Actualizar tus apps en el iPhone o en el iPad es un paso fundamental, no solamente para garantizarte utilizar las últimas funcionalidades, sino porque también podrás disfrutar de aplicaciones mucho más seguras. En este artículo voy a mostrarte cómo hacerlo de una forma muy sencilla, así que no pierdas detalle de cómo puedes actualizar todas las apps de tu iPhone o tu iPad.

Pon a punto tus apps

Lo primero que debes hacer es ir a la página de inicio de tu iPhone o de tu iPad. Buscarás el icono de la App Store, es decir, la tienda de aplicaciones. De manera predefinido se encuentra en el lugar que te indico, en la barra inferior, pero puedes haberlo movido a otro lugar. Localízalo y pulsa sobre él.

Una vez que hayas entrado, debemos ir hacia el icono que nos identifica, lo encontrarás en la esquina superior derecha. Así podrás ver cuáles son todas las aplicaciones que necesitan una actualización.

Una vez que pulsas, verás el número de aplicaciones que tienes por actualizar. Aunque suelo realizarlo con frecuencia, mi sorpresa ha sido máxima al comprobar que tenía nada menos que 24 actualizaciones pendientes. Esto suele ocurrir cuando actualizo el sistema operativo, todas las aplicaciones de terceros lanzan a partir de ese momento nuevas versiones. Si te fijas, podrás comprobar que puedes actualizar todas las aplicaciones de una sola vez o bien, elegir aquellas que más te convenga. En este caso, mi opción pasa por actualizarlas todas a la vez.

Mi recomendación es que lo hagas conectado a la red WiFi para no gastar datos móviles, y porque se trata del proceso bastante más rápido. Además, podrás ir comprobando cómo se van actualizando automáticamente. Un pequeño círculo se irá completando en cada aplicación ha medida que se descargue y vuelven a instalar. Mientras dura este proceso, no puedes utilizar esas aplicaciones.

En todo caso, suele ser un proceso bastante corto, y ya te habrás asegurado que todas tus aplicaciones están listas y preparadas con la última versión. No solamente vas a conseguir las mejores funcionalidades, sino que te aseguras de que todos esos pequeños fallos o problemas de seguridad van a quedar solventados. Actualizar las apps para iPhone y para iPad es un proceso que, como has podido ver, no requiere demasiado conocimiento y que queda solventado en muy pocos minutos. Revisa de manera periódica este paso para que no se te queden aplicaciones sin actualizar.